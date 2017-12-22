Пересмотреть решили многое: от дизайна кофеен до меню и позиционирования

После тотального ребрендинга кофеен бренда «Шоколадница» одноименная группа компаний решила взяться за ещё одну свою сеть – «Кофе Хауз». Масштабные изменения затронут практически все стороны деятельности кофейни.

По словам руководства, основная задача ребрендинга – заметно развести аудитории двух флагманских кофеен компании – «Кофе Хауз» и «Шоколадница», а также постараться, по возможности, исключить конкуренцию между кофейнями из одной группы.

От прежнего «Кофе Хауза» в новом останется фактически только название. Изменится модель сервиса – здесь не будет официантов, обслуживание будет производиться непосредственно у стойки.

Средний чек в новом «Кофе Хаузе» – 230-250 рублей против 600-700 рублей в старом формате. Драйверами роста в новых кофейнях считают: свежеобжаренный качественный кофе, свежую вкусную еду и демократичные цены.

Предполагается, что порядка 50% заказов будет делаться навынос, этим объясняется наличие зоны Grab-n-Go. Для сокращения времени обслуживания предусмотрены терминалы самозаказа.

Несмотря на все изменения, в фокусе внимания новой бизнес-модели компании по-прежнему остается кофе. Поставщиком зерна для сети «Кофе Хауз» является компания Olam. Более того, меню кофейни полностью состоит из блюд, которые сочетаются с кофе.

В разработке новой идентичности сети помогало агентство по стратегическому маркетингу «Пленум», которое также приняло участие в разработке стратегии бренда. В её основе лежит концепция городского кофе-брейка. Новый «Кофе Хауз», согласно концепции, место для тех, кто не хочет идти на компромисс, выбирая между едой и кофе, скоростью и уютом, вкусом и пользой, ценой и качеством.

В Москве уже открыто несколько обновленных кофеен бренда в концепции «Новый Кофе Хауз».

«Первая кофейня была открыта в тестовом режиме на Шаболовке. После достаточно продолжительного тестирования, новая модель была признана жизнеспособной, и мы приступили к обновлению уже в масштабе сети. Второй «Новый Кофе Хауз» открылся в начале декабря на Маросейке. Мы продолжаем работать над улучшением формата. В фокусе сейчас работа над развитием меню блюд и кофейных напитков, дизайном и позиционированием сети», – рассказывает управляющий директор концепции «Новый Кофе Хауз» Евгений Прохоров.

Затраты на открытие одной кофейни «Новый Кофе Хауз» стандартного формата составляют от 10 до 15 млн рублей, в зависимости от особенностей помещения.

В следующем году компания планирует открыть в Москве не менее 30 кофеен, а также принести все обновления в Санкт-Петербург. После двух столиц наступит очередь городов-миллионников.