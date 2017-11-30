Sostav.ru узнал, как будет проходить глобальное слияние брендинговых агентств WPP на российском рынке

Рекламный холдинг WPP в сентябре этого года объявил о слиянии на глобальном уровне своих брендинговых агентств Brand Union, The Partners, Lambie-Nairn, Addison Group и VBAT в одну компанию. В России объединенное агентство будет создано на базе Brand Union (только оно имеет офис в Москве) и будет запущено наравне с зарубежными рынками в начале 2018 года. Для новой компании, которая претендует на звание крупнейшего брендингового агентства в мире, сейчас разрабатывается единый бренд.

Брендинговое крыло WPP сейчас не проводит масштабных реорганизаций по всему миру в плане сокращения и прибавления штата, рассказали Sostav.ru в российском офисе Brand Union. Большая часть сотрудников сохранит за собой свои роли, однако кадровые изменения будут, чтобы исключить дублирование функций сотрудников.

«В России до начала следующего года штатная структура не меняется, но уже сейчас готовы предложить российским заказчикам международный ресурс объединенной компании. Стратегия и креатив для большинства наших проектов разрабатывалась и разрабатывается за рубежом, что продиктовано в первую очень именно потребностями наших клиентов, которым нужен опыт по внедрению брендов, чаще всего это слияния и поглощения, выход на мировой рынок, брендинг и архитектура для большого сложного портфолио итд. Нам редко обращаются с задачами, которые может решить локальная студия. К примеру для «Роснефти» работали команды из Йоханнесбурга, Лондона, Парижа, для ВТБ — Лондона и Парижа, для недвижимости — Дубая. Москва выполняет функцию медиатора, организует гладкий процесс коммуникации, проводит локальные исследования, занимается адаптацией, неймингом и т.д. За семь лет присутствия в РФ такой подход полностью оправдал себя и был комфортен всем клиентам», — отметила Client Service Director агентства Brand Union Юлия Плавинская.

Российский Brand Union начал принимать запросы от русскоязычных клиентов в России и СНГ касательно проектов по разработке брендов, где могут быть задействованы возможности любого из входящих в новую структуру агентств — Brand Union, так и The Partners, Lambie-Nairn, Addison Group и VBAT, добавила г-жа Плавинская.

Напомним, WPP не первый раз объединяет брендинговые агентства. В 2015 году было объявлено о слиянии Brand Union, FITCH и SET Creative в одно подразделение.