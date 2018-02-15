В столице Белоруссии пройдет Международный фестиваль маркетинга и рекламы «Белый Квадрат»

19-21 апреля в Минске пройдет Международный фестиваль маркетинга и рекламы «Белый Квадрат» – один из крупнейших фестивалей креативности в Восточной Европе.

Исторически являясь проводником авангардистских идей, Беларусь с давних времен гордится известными на весь мир Малевичем и Шагалом, а в современном мире стала известна благодаря инновационным разработкам и проектам в области IT технологий World of Tanks, Viber и MSQRD, а в сфере коммуникаций – Фестивалю «Белый Квадрат», который в этом году отметит десятилетний юбилей.

15 февраля «Белый Квадрат» объявил полный состав жюри, в котором представлены такие известные в мире креатива и коммуникаций имена, как Fabien Teichner, Serviceplan, Франция – обладатель 26 Каннских Львов, чье агентство в течение пяти лет входило в ТОП-5 французских агентств по версии The Gunn Report; Dries De Wilde, Duval Guillaume, Бельгия – обладатель 20 Каннских наград, несколько лет назад занявший вторую строчку Global Copywriters Ranking; Firas Medrows, DDB Dubai, ОАЭ – в 2014 году вошедший в ТОП 50 ECDs Worldwide; Kosuke Takeshige, DENTSU INC, Япония – креативный директор одного из самых награждаемых агентств мира; Евгений Примаченко, Wieden+Kennedy Amsterdam, Нидерланды – обладатель всевозможных престижных наград, включая 19 Cannes Lions; Magnus Ivansson, Perfect Fools, Швеция – в числе более сотни наград обладатель черного карандаша D&AD, Titanium и Гран-При Cannes Lions; Malek Ghorayeb, Leo Burnett Beirut, Ливан – в 2015 году вошедший в рейтинг самых награждаемых креативных директоров мира по версии Big Won Report; Дарья Овечкина, Восход, Россия – старший копирайтер лидирующего агентства российской рекламной индустрии, завоевавшего более 400 наград и шесть раз становившегося «Агентством года» в России; Виталий Кокошко, Kinograf, Украина – основатель агентства, трижды становившегося самым эффективным агентством года в Украине по итогам Effie Awards.

Представляем составы жюри десятого «Белого Квадрата»:

«Белый Квадрат» будет насыщен не только конкурсной, но и образовательной и вечерней программами. Многие из представленных членов жюри станут хедлайнерами деловой программы Фестиваля и поделятся успешным международным опытом создания действенного креатива и ведения эффективных маркетинговых коммуникаций.

Подробнее о жюри и спикерах можно узнать на официальном сайте, судя по составу которых «Белый Квадрат» действительно соберет в Минске ведущих представителей креативной индустрии со всей Европы.

Ознакомиться с условиями участия в «Белом Квадрате» и подать работы можно на официальном сайте.

*В составе жюри возможны изменения и дополнения.