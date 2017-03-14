Авиакомпания запустила на 19 маршрутах специальный тариф



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Российская авиакомпания UTair запустила тариф “Открытый”, в рамках которого продает дешевые билеты по 19 направлениям, но без привязки по времени. Таким образом, тарифная опция позволяет совершать спонтанные путешествия и бизнес-поездки со скидкой до 50%, следует из сообщения, опубликованного на сайте авиакомпании.

В рамках тарифа “Открытый” пассажиры могут купить билеты со скидкой до 50% на конкретную дату, но без указания точного времени вылета. Полную информацию о рейсе клиент получает по электронной почте за день до путешествия.

В рамках расширения тарифного предложения билеты эконом-класса без багажа по тарифной опции “Лайт Открытый” доступны при перелетах из Москвы в Сочи, Белгород, Ереван, Грозный, Калининград, Краснодар, Самару, Казань, Санкт-Петербург, Махачкалу, Минеральные Воды, Минск, Сыктывкар, Сургут, Уфу и Ульяновск. Тариф также будет действовать по маршруту Сочи – Краснодар.

“Открытый” поможет пассажирам нашей большой страны совершать более дешевые поездки в разные города, при этом подобная экономия никак не отразится на высоком уровне качества и безопасности полета”, – прокомментировал запуск тарифа президент “ЮТэйр” – Пассажирские авиалинии” Алексей Будник.