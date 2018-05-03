Дизайнер умер в 93 года от воспаления легких

В Чикаго в возрасте 93 лет умер создатель логотипа Playboy Арт Пол. Иллюстратор скончался в госпитале от воспаления лёгких, сообщает The Washington Post.

«Я нарисовал этот логотип за несколько минут. Если бы я знал, насколько станет знаменит этот товарный знак, я бы уделил ему больше времени, но, вероятно, это не получилось бы так хорошо, как вышло», — говорил Пол о своей самой знаменитой работе.

Многие отмечают, что дизайнер был очень значимым для мира рекламы, возведя её в ранг высокого искусства.

«Надо отдать должное Арту за то, сколько он сделал для раскрепощения иллюстраторов. Он сформировал понимание того, что искусство рекламы столь же значимо и уважаемо, как высокое искусство», — сообщила дочь создателя Playboy Кристи Хефнер.

Арт Пол родился 18 января 1925 года в Чикаго. Он стал первым сотрудником Playboy, которого основатель журнала Хью Хефнер взял на работу в 1953 году. Пол разработал дизайн первого выпуска журнала с Мэрилин Монро на обложке. В Playboy он проработал 29 лет до 1982 года.