13 апреля в Москве пройдет бизнес-бранч издательского дома «Коммерсантъ»





13 апреля в Москве ИД «Коммерсантъ» проведет бизнес-бранч «User behavior analytics (UBA): модный тренд или новое эффективное решение?».

Какое значение уязвимость системы безопасности имеет в современном мире? Ответ очевиден. Для выявления и анализа потенциальных угроз разработчики предлагают огромный выбор решений. Но многие участники рынка до недавнего времени считали, что на рынке ИБ нет прорывных технологий. Новые версии выходят с расширенным функционалом, который принципиальных возможностей с собой не несет, а нужно что-то, что выводит на качественно новый уровень.

И вот случилось! Конец прошлого года преподнес ряд сюрпризов. В частности, практика User and Entity Behavioral Analytics (UEBA) и большие данные перестали быть просто маркетингом, а подтвердили свою состоятельность реальными кейсами из достоверных источников. А следовательно, очень остро встают непростые вопросы, на кону — лидерство в крупном сегменте рынка. Так в чем же суть этих перемен? Что было до и что будет после UBA? Каким видят будущее ИБ-эксперты по кибербезопасности? Поговорим об этом на мероприятии ИД «Коммерсантъ»!

Вопросы для дискуссии:

· Названий много, суть одна. Forrester: Security User Behavior Analytics (SUBA), User and Entity Behavior Analytics (UEBA), IDC: User Behavioral Analytics (UBA). Анализ поведения для выявления актуальных угроз: обзор зарубежных практик.

· UEBA - где заканчивается маркетинг и начинается подтвержденная практика?

· На каких обновленных компетенциях служб ИБ необходимо делать акцент при использовании технологий подобных UEBA

· Какие риски привносят с собой новые технологии в корпоративную среду и как насколько практика Risk Management сохраняет свою актуальность при использовании UEBA, в частности при минимизации ложных срабатываний?

· Каким образом политика изоляции в условиях санкций влияет на развитие новых технологий в ИБ. На примере UEBA.

· Как выглядит порог вхождения на рынок новых технологий для стартапов?

· Рынок ИБ до и после UEBA. К чему следует готовиться и как?

· Будущее российского ПО, новые тренды и новые направления для инвестиции в краткосрочной и долгосрочной перспективе.

Спикеры, приглашенные для дискуссии:

· Андрей Филатов, генеральный директор в России и СНГ, IBM

· Артем Синицын, руководитель программ информационной безопасности в Центральной и Восточной Европе, Microsoft

· Игорь Ляпунов, генеральный директор, Solar Security

· Андрей Акинин, генеральный директор, Web Control

· Марк Креймер, региональный директор, ObserveIT Ltd

· Алекс Кушнир, директор по развитию бизнеса в России и СНГ, Varonis

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