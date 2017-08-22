Также в рамках семинара пройдет круглый стол на тему «Интеграция электронных СМИ в соцсети»

30 августа в Москве состоится третий семинар в рамках проекта "Академия НАТ" на тему «Управление телевизионным брендом». Также в рамках семинара пройдет круглый стол на тему «Интеграция электронных СМИ в соцсети».

В программе мероприятия запланированы выступления Рубена Оганесяна, заместителя генерального директора по стратегическому маркетингу канала ТНТ по вопросам менеджмента маркетинга в ТВ-бизнесе"; Егора Кана, руководителя службы промоушена телеканала "Губерния" (Хабаровск) о работе отдела промоушена и создании сильного успешного телебренда; Юрия Зинчука, заместителя директора телеканала "Санкт-Петербург", который расскажет о двух реализованных кейсах - освещении событий после теракта в метро и прямой трансляции парада ко Дню ВМФ в соцсетях.

К участию в семинаре приглашаются руководители региональных телерадиокомпаний. Первые два семинара Академии НАТ в общей сложности посетили 275 человек.

Участие для членов НАТ - бесплатное (3 человека для телекомпаний и 2 человека - для ассоциированных членов НАТ), для представителей других компаний - 9000 руб. с человека с учетом НДС. Предварительная регистрация обязательна по ссылке.

Семинар пройдет 30 августа в гостинице Novotel Moscow Centre (ул. Новослободская, 23).

По вопросам участия можно обращаться к Регине Вахрутдиновой (region@nat.ru), тел. (495) 651 0836 / 0834.