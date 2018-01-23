Мировая премьера: коньячный дом LOUIS XIII представил единственный в мире 9-литровый хрустальный декантер Le Salmanazar

Коньячный бренд LOUIS XIII выпустил единственный в мире 9-литровый хрустальный декантер. Эксперты называют творение будущим предметом охоты коллекционеров, а его стоимость равна 350 тысячам евро. Новость о выпуске декантера LOUIS XIII LE SALMANAZAR стартовала сегодня во всем мире.

Сосуд для элитного коньяка уникален не только по своим размерам (ни много ни мало – 9 литров), но и по технологии производства. Филигранное изготовление доверили хрустальной мануфактуре Baccarat.

Для обработки 15 кг драгоценного материала и для создания единственного в своем роде декантера были созваны 20 мастеров по хрусталю, носящие звание «Лучший мастер Франции». Перед ними стояла нестандартная задача – повторить форму фляги, найденной на поле битвы при Жарнаке (XVI век). Именно эта фляга вдохновила коньячный дом на создание шедевра. Еще ни разу прежде Baccarat не получал такого крупного заказа от LOUIS XIII. Грандиозное хрустальное изделие называют подвигом.

LOUIS XIII LE SALMANAZAR стоит 350 000 евро в LOUIS XIII Boutique, первом и единственном в мире бутике дома LOUIS XIII. Бутик расположен в пекинском универмаге SKP – окно в Азию для международных клиентов глобального бренда класса «люкс».

Так как декантер представлен в единственном экземпляре, уже интересно, кто же станет его обладателем?