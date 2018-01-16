О потенциале «эмоциональной» упаковки и о сложных задачах от заказчиков рассказали студенты и преподаватели Британской высшей школы дизайна

Упаковка продукта зачастую может стать важнее самого продукта. Успешное решение в дизайне упаковки может не только привлечь новых потребителей, которые машинально потянутся за неординарной пачкой, но и продать товар без какой-либо рекламы. Студентам Британской высшей школы дизайна (Британки) поставили непростую задачу – упаковать не продукт, а ощущения.

Дизайнер, преподаватель курса «Визуальные коммуникации» в Британке, директор студии Ohmybrand Надежда Паршина рассказывает, что в процессе обучения старается не ограничивать студентов слишком жесткими реалиями производства, которые существуют в жизни.

«Конечно, я поясняю, что можно будет в итоге произвести, а что – нереально. Но самая главная задача – разобраться со структурой и порядком работы. Как и что нужно делать, чтобы получилась логичная упаковка, логичный бренд», – сообщает Надежда Паршина.

Именно так, по мнению преподавателя, получается что-то интересное, способное не только порадовать заказчика, но и двигать вперед всю индустрию в принципе. Желая воплотить ту или иную нестандартную концепцию, производители начинают думать, что они могут сделать, с точки зрения новых материалов, технологий. А значит, именно дизайн – двигатель прогресса в индустрии упаковки.

Несмотря на наличие трендов в упаковке – акцент на российское происхождение товаров, здоровый образ жизни, экологичность производства – важно понимать, что огромное количество товаров мы покупаем «для настроения, для имиджа». В упаковке очень большое внимание уделяется поведенческим факторам. Именно этот факт привел к следующей идее задания для студентов – упаковать чувства, эмоции и ощущения.

Мы решили спросить у Надежды, насколько перспективно рассмотрение упаковки продукта с позиции отражения на ней эмоций. Бренды, как правило, стремятся быть прозрачными для своего потребителя, избегать недосказанности, сложных метафор. В связи с этим, успех подобных концепций весьма спорный.

«Безусловно, это зависит от категории продукта, но у эмоциональной упаковки большой, ещё нераскрытый потенциал в России. Во всё мире это более распространенное явление, там выше конкуренция среди продуктов, а эмоции – это способ растормошить человека. Из успешных кейсов в России можно выделить линейку молочной продукции «Высоко-высоко» и чай «Травы и пчёлы», – рассказывает Надежда Паршина.

Студенты Британки придумали упаковку для боли, отдыха, страха и других эмоций

Память

Дизайнер: Дарья Каленчук

Я учусь на программе «Визуальные коммуникации», и упаковка – одно из направлений на этом курсе. На одном из занятий нам дали задание: «упаковать» разные слова, эмоции. Например: ум, забота, страх, боль и так далее. Я выбрала «память».

По упаковке должно быть понятно, какую идею она доносит до клиента. В качестве упаковываемого продукта я выбрала виски, потому что от крепкого алкоголя можно забыться и даже потерять память. Мой виски предназначен для самых «забывчивых».

Отдых

Дизайнер: Татьяна Фарба

Кого-то может поставить в ступор такое задание, но не нас. Работая над упаковкой, мы исследовали ассоциации с этими понятиями, преобразовывая наши находки в визуальный язык. Современные бренды упаковывают не только продукт, они попутно продают эмоции от использования продукта. Другими словами, упаковка красной губной помады продает не просто красный пигмент, она продает «страсть» и «внимание окружающих».

Я делала упаковку для отдыха. Мой продукт – это отдых на море. Буквально растягивая изображения утреннего, дневного и вечернего морского пейзажа, был получен дизайн серии упаковок «Sea Foam». Это визуализация фразы «растянуть удовольствие».

Практически любая покупка сопровождается взаимодействием с упаковкой. И здорово, если она интересная, удобная, красивая, продуманная.

Смех

Дизайнер: Александра Логиневская

Я долго думала, как упаковать смех, и вспомнила, как в детстве ходила в комнату смеха. Было весело смотреть на свои отражения в кривых зеркалах. Эта искаженная картинка в зеркале очень напоминает ощущения с утра после веселой вечеринки. Я совместила эти два сюжета и сделала энергетический напиток для тех, кому надо быстро прийти в форму после праздника.

В упаковке много степеней свободы, можно выразить идею, используя не только картинку, но и форм-фактор, и сам продукт, что может в итоге дать очень классный результат.

Мужественность

Дизайнер: Анвар Курбанов

Сегодня быть бородатым – это не просто иметь растительность на лице. Мне кажется, что бритье – это ежедневный ритуал для каждого уважающего себя мужчины. Эти минуты утром священны: вы тратите их только на себя. Благодаря «Be Beardy» этот процесс можно сделать еще и стильным.

Проект «Be Beardy» – это вообще моя первая упаковка. В процессе обучения многие вещи со временем кажутся уже не такими невозможными, как раньше.

Отражение эмоций на упаковке – задача сложная. Многие описать их словами, порой, не способны, а нам необходимо было придать им визуальное воплощение.

Мы поинтересовались у студентов, какие ещё сложные задачи могут поступать от клиента, с каким трудным брифом им уже приходилось сталкиваться.

Студентка Татьяна Фарба считает, что о нюансах работы в сфере графического дизайна можно говорить бесконечно. Но для нее (как для дизайнера) есть два непростых момента – этап брифинга и тайминги.

Татьяна Фарба, студентка программы «Визуальные коммуникации» Британской высшей школы дизайна



Бывает, что клиент и сам не знает, чего хочет. Лучше всего исходить не только из личных вкусов клиента, а из потребностей его бизнеса. Можно сколько угодно показывать готовый дизайн всем своим родственникам и друзьям, опираясь на их комментарии. Но это неверный путь. Креатив должен получать позитивный отклик у потребителя продукции, доносить ключевую информацию конкретной целевой аудитории. Сложно работать с клиентами, которые не понимают, кто их потребитель.



И конечно, приходится сталкиваться с тотальным непониманием клиента в области тайминга дизайн-проектов. Фраза «дедлайн вчера» знакома всем дизайнерам.



Говоря о трудных задачах, могу отметить свой опыт с РА «Амбитика». Например, там мне пришлось задуматься, как привлечь внимание и удивить человека брендированием бетономешалки, используя вращающийся барабан. Или можно ли брендировать машину для полива дорог, поддерживая этим концепцию рекламной компании».