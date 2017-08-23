Крупные ритейлеры и производители изучат возможность использования блокчейна для отслеживания цепочки поставок продуктов

Компания IBM сообщила о развитии проекта по использованию блокчейна для контроля поставок продуктов совместно с американскими ритейлерами и производителями товаров, в том числе с такими крупными как Nestlé, Unilever, Kroger и Walmart.

Партнёры изучают возможности применения технологии для отслеживания цепочки поставок продуктов питания с целью повышения прозрачности и безопасности процесса. С помощью блокчейна будут контролироваться действия нескольких сотен участников процесса.

Так, например, если продукт оказался заражен, то за короткий промежуток времени можно будет отследить поставку до источника заражения и предотвратить распространение опасных партий.

Таким образом, блокчейн делает надежными все транзакции: все участники цепочки - производители, поставщики, переработчики, дистрибьюторы, розничные торговцы, регуляторы и потребители - смогут получить доступ к открытой и проверенной информации о происхождении и состоянии продуктов питания.

По мнению экспертов, технология поможет предприятиям сэкономить миллионы долларов, а простых потребителей оградить от употребления некачественных продуктов.

«IBM потратила много времени на кодирование и создание реальной технологии, которую можно использовать. У неё законная основа и технологическое содержание. Она доступна, существенна и реальна», -сообщил вице-президент Walmart по безопасности пищевых продуктов Франк Йаннас.