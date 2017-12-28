Эрих Келлерхальс скончался в возрасте 78 лет из-за проблем с сердцем

Предприниматель Эрих Келлерхальс, основавший в 1979 году ретейлера Media Markt, скончался в Германии в возрасте 78 лет, сообщает Donaukurier.

Келлерхальс умер 25 декабря в кругу семьи, с которой отмечал Рождество. Причиной смерти, по предварительным данным, стал сердечный приступ.

Эрих Келлерхальс считался одним из самых богатых людей Германии. Он начал свой бизнес по продаже электроприборов более 40 лет назад. Первый крупный магазин под названием Media Markt был открыт в Мюнхене в 1979 году.

В настоящее время сеть Media Markt, принадлежащая компании Media-Saturn Holding GmbH, включает в себя около 800 магазинов в 14 странах мира — от России до Португалии.

В последние годы жизни Келлерхальс вел ожесточенный спор с руководством компании Metro AG, которой принадлежит большая часть акций его фирмы. Чтобы разрешить этот спор, глава Metro Олаф Кох разделил компанию на две: продуктовый ритейлер Metro и фирму по продаже электроники Ceconomy, в которую вошел Media Markt.