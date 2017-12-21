Внезапно и скоропостижно ушел из жизни Олег Жданов – основатель интерактивного агентства Ailove

Сердце Олега остановилось во вторник вечером на рабочем месте. Ему было 37 лет. Редакция Состава соболезнует родным Олега. Передаем слово его друзьям и коллегам.

«Я не буду говорить об Олеге в прошедшем времени. Мы познакомились 17 лет назад. Всегда Олег источает свет. Именно свет всегда проходит через него и ласково касается каждого. Самые сложные моменты моей жизни – он рядом. Со мной. На кухне. Ночью. Всегда говорит: «Да». Иногда сомневается, но эти сомнения только подстегивают поиск решения. Он – настоящее плечо. Мне всегда кажется, что он – последний рыцарь. Настоящий друг. Настоящий. Люблю. Плачу. Верю.»

Влад Ситников, партнер Possible Moscow

«Олег навсегда останется в нашей памяти и в наших сердцах как сильнейший профессионал, digital визионер и замечательный человек. Огромная, невосполнимая потеря.»

Ольга Барская, вице президент по развитию бизнеса OMD OM Group

«Невозможно принять, не получается поверить. Он рядом с нами.»

Антон Ефимов, OMD FUSE

«Олег был глубоким и ярким человеком, немного волшебником. Его совершенно не интересовало, что происходит в данный конкретный момент, ему было скучно разговаривать про сегодня, про вчера еще скучнее. Фокус его внимания и сил был в будущем – новые проекты, направления развития бизнеса. Постоянная устремленность в завтра увлекала его и объединяла всех вокруг. Вчера он ушел в это бесконечное завтра. Вспомните Олега и помолитесь за упокой его прекрасной глубокой души.»

Владимир Гарев, партнер Possible

«Олег менял реальность вокруг, любил людей, принимал их настоящими, люди становились лучше, работая или просто общаясь с ним.»

Александр Степанов, M-Social

«Олег Жданов – это человек с удивительным стремлением к объединению людей, их сил и энергий. Казалось, что миссией его жизни было – людей пересекать, чтобы они находили общее, делились идеями и создавали новое. И в этом стремлении он всегда попутно рассказывал, делился своим видением, опытом. Он действительно учил. И я вспоминаю наши диалоги, где часто я не могла его понять, казалось, он издевается и специально говорит полунамеками, вскользь. Я злилась. И только позднее поняла, что на самом деле – это и есть единственный путь, который учитель может предложить ученику – понять самому. Осознание, что впредь не смогу переспросить, вернуться к тем десяткам тем – уничтожает. И отдельно хочется сказать о вещи, которая так его выделяла. Наша индустрия, чего уж там, далеко не самая дружелюбная. И только он поставил Любовь в основу своей компании. Это не просто слово для него, это и есть подход и принцип, на котором выстроен этот гигант – Ailove. Люблю.»

Серафима Гурова, Ceo&founder Creative PR Studio Rodnya

«Олег, невероятный профессионал своего дела. Человек, вдохновляющий многих, открывший многие таланты. Он видел и предсказывал будущее, он это будущее создавал. Человек-космос. Созидатель, за которым всегда хотелось тянуться и идти. Это огромная и невосполнимая потеря для родных, близких, друзей и всей индустрии. Друг, нам будет очень тебя не хватать. Ты оставил свою частичку в каждом из нас и навсегда останешься в наших сердцах. RIP».

Григорьян Александр, Исполнительный директор РА i.com

«Очень трудно подобрать слова, чтобы они не были затертыми и банальными. Олег достоин слов, которые еще не придумали. Это человек будущего. Он никогда не останется в прошлом. Он внутри каждого из нас. Спасибо тебе, Олег, что ты доверил нам воплощать и передавать то, во что ты верил.»

Юля Холодова, Айлав

«Каждая идея, каждый проект Олега – это пространство развития для людей , которых притянула его гравитация. Мы потеряли этот центр, но нашли друг друга. И будем продолжать реализовывать его планы, создавая новые места силы для новых людей. И просто вместе делать то, чего ещё никто не делал.»

Аня Корзун, Айлав

«Олег удивительно вдохновлял и поддерживал идеи как никто другой. Он собирал и удерживал вокруг себя кучу талантливых людей, мыслей, проектов и, приближаясь к нему, всегда попадал в этот удивительный поток. Всегда работало правило – если не знаешь, что делать, нужно обсудить это с Ждановым. С Олегом всегда было невероятно эмоционально ярко спорить и обсуждать что-то острое.»

Андрей Анищенко, Ex-ceo Grape

«Олег был удивительным и очень глубоким человеком, меня всегда поражало количество идей и проектов, которыми он занимался или планировал. Он всегда видел бесконечное число возможностей, жил будущим и активно участвовал в его создании. До сих пор не могу поверить.»

Михаил Гейшерик, COO Possible Moscow

«Шок... Сожаление... Грусть и беспомощность... Когда вот так вот, неожиданно, уходят такие люди. Я бы не назвал Олега близким другом... Я знал его очень давно – во времена основания Грейпа мы часто работали с ним, тогда менеджером компании 10-4, над проектами... Потом пути разошлись. Потом пересекались несколько раз. Но каждый раз это было очень приятно. Я запомню Олега как человека утонченного, с изысканным чувством юмора и чувством собственного достоинства. Наверное, так. Чертовски несправедливо, что такие люди уходят так рано... Мои глубочайшие соболезнования всем близким и коллегам. Обнимаю! Покойся с миром!»

Алексей Кудрявцев, ех-партнер Grape

«Олег когда-то говоря обо мне сказал: «Саша – лучший Бауманец из нашей компании». Может, в шутку, может, серьезно, я не знаю. Но я абсолютно серьезно считаю Олега лучшим человеком – примером для себя. Его стремление – успеть везде, попробовать что-то новое, покорить мир. Таких людей, как Олег, к сожалению, мало. Олег, память о тебе будет со мной всегда как память об утрате чего-то действительно стоящего в жизни.»

Александр Севрюков, Client service director Possible

«Олег был крутым специалистом, Олег был хорошим руководителем, Олег был самоотверженно предан своему делу до самого конца. Все так, но, наверное, это все уже сказано до меня. Я пришел в ГРЭЙП стажером в 2008 году. Олег в то время уже управлял всем производством – двумя десятками сотрудников разных профессий и темпераментов. Тем не менее, Олег всегда находил время, чтобы отвечать на мои тупые вопросы, помогал разбираться в непонятных вещах и разруливать сложные ситуации. Звучит банально, но для стажера, который первые полгода не мог понять, что к чему – поверьте, это очень важно.

Прошло девять лет, и однажды вечером я встретил его в районе Китай-города. Это была совсем короткая, но очень теплая встреча – и это не какая-то липа, а по-настоящему искренняя теплота, которую я почувствовал. Темная арка – не отраслевая конференция. Олег, будь уверен, что те качества, которые ты заложил в когда-то подрастающее поколение, мы, твои повзрослевшие ученики, будем стараться хранить и развивать с удвоенной энергией.

Олег был настоящим человеком. И в моей голове до сих пор не укладывается, что вчера на одного настоящего человека стало меньше.»

Евгений Коврин, Коммерческий директор Sports.ru

«У Олега была такая привычка – при тяжелом, эмоциональном разговоре закрывать ладонью левую часть груди. Люди, события, вся жизнь всегда проходили через его сердце.

Там и оставались.

Неважного, неважных не существовало.

У меня не сохранилось ни одного его письма.

Или сообщения.

Нет ни одной фотографии.

Я почти забыла наши беседы.

Не помню звук его голоса.

Или какого цвета у него глаза.

Но я помню то чувство изменяющего плотность воздуха, когда он заходил в комнату.

Я помню, как он довёз меня до дома и сказал, что атмосфера на районе у меня так себе. А потом уехал, и среди ясного неба пошёл дождь. Очищающий.

Я помню его самый странный вопрос в лоб: «Стася, что ты любишь больше всего на свете?». И я ответила – солнце.

Олег особенный для каждого. Вне времени и расстояний. Он забирал в сердце и остаётся в сердце. Даже когда голова уже ничего не помнит.»

Стася. Бывшая принцесса проектов

«Я не профессионал в написании таких вещей и не знаю, как правильно это делается, но хотел бы сказать, что Олег для меня был сильно больше чем коллега, он определил многое в моей жизни, как в профессиональном плане, так и личном. Мне всегда хотелось дотянуться до него. Его способность глубоко видеть людей, наполнять энергией я не встречал больше ни у кого. Он был очень загадочен, но в тоже время очень прост и свой. Встреча с ним всегда подразумевала что-то особенное, а после общения каждый раз я уходил немного другим человеком. Это ужас. Всегда хотел понять его мысли чуть глубже, но уже не успею никогда. Олег повлиял на огромное количество жизней, сложно осознать, что этого больше не будет.

Невероятно благодарен судьбе, что она свела меня с Олегом. Череда случайностей и я оказался рядом с ним, если бы не он, думаю, жизнь была бы совсем другой».

Никита Рвачев, партнер Айтаргет

«Я была знакома с Олегом много лет, в разных состояниях: его и своих – это единственный человек, который на протяжении всего своего творческого пути оставался верен себе: добрый, благородный, искренний. Кого-то «портит», большое количество работы, успех, высокие позиции. Олег же всегда оставался, прежде всего, прекрасным Человеком с большой буквы, а потом уже всем остальным.

Я помню его на заре Ailove, когда агентство существовало только в виде проекта. Я помню и за много лет до этого, когда при встрече Олег в шутку дал свой паспорт, «потому что визитки закончились», я помню его сейчас – это один и тот же благородный, почти идеальный человек, и это огромная потеря для всех нас, что его больше нет с нами».

Алиса Гапошина, Генеральный директор Why Not!? Digital

«Олег – уникальный человек, который умел созидать. С его космических идей не раз начинались и успешно создавались яркие и важные проекты. А главное, рядом с ним было хорошо. Сложно, интересно, круто. Он умел созидать не только проекты – он умел созидать Людей, служа для них путеводной звездой, поднимая их на новый уровень. И он продолжает светить – только теперь еще в больших масштабах.

Вечная память. И любовь».

Люси Шатковская, CEO Everal

«Знал Олега как исключительно порядочного человека, профессионала своего дела. Очень жаль, что он ушёл в столь раннем возрасте, наверняка не успев сделать многое. Светлая память!»

Юрий Долженко, Google Industry Head

«Олег для меня был ярким, смелым лидером, большим перфекционистом и необычайным романтиком в профессии. Его идеи вдохновляли идти вперед, с ним было круто соревноваться и также круто попросить совета и получить его. Жесткий в работе и совершенно прекрасный вне ее. Очень грустно, что такие люди так рано от нас уходят. И ужасно несправедливо.»

Ольга Куликова, управляющий партнер агентства Артикул

«Есть люди, с которыми ты не идешь рука об руку по жизни, но каждый раз, встречаясь по работе или, как это было последний раз у меня с Олегом – летним вечером в сквере на Фрунзенской, рад таким нечаянным встречам. Обсуждаешь новости друг друга и общих товарищей, рассказываешь про работу и, прощаясь, уверен, что скоро обязательно где-то опять пересечетесь. Печально, когда понимаешь, что уже не встретишься. Очень печально. В моменты, когда уходят молодые и успешные, надо всем помнить про ценность и скоротечность мига, жизни. Мои самые искренние соболезнования близким, семье, коллегам. Олег, жаль, что уже не встретимся в этой жизни. Успешных тендеров там, наверху».

Николай Шестаков, Adventum

«Олег был моим первым в профессиональной жизни руководителем, а за несколько лет нашей совместной работы стал настоящим наставником. Я бесконечно благодарен ему за проявленное доверие на старте и поддержку во все последующие годы. Олег действительно верил в каждого члена своей команды, давал ему возможность раскрывать себя в интересующем направлении и на уровне личностного роста, болел даже за тех, кто команду давно покинул. Очень важным для него был и моральный настрой каждого связанного с ним человека – он любил называть вещи своими именами, но никогда не требовал идти против собственных взглядов и точки зрения. Олег был и остается для меня эталоном справедливости и настоящей мужской воли, прирожденного дара раскрытия и направления талантов, человеком крайне чистых и правильных убеждений».

Александр Будилин, операционный директор R.POINT.

