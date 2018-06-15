Транслировать мундиаль из России страну заставили долговые обязательства перед Европейским вещательным союзом

Глава Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураб Аласания сообщил, что Украине придется транслировать матчи Чемпионата мира по футболу из России. Это вынужденная мера связана с долговыми обязательствами перед Европейским вещательным союзом.

«Дополнительное соглашение о приобретении исключительных прав на показ полного пакета чемпионата мира по футболу в РФ украинскими телеканалами „Интер“ и НТН позволяет надеяться на показ НОТУ Чемпионата мира в Катаре, который состоится в 2022 году», — написал он в Facebook.

Долг Украины перед ЕСВ за трансляции с Чемпионата мира в РФ копился с 2016 года. В 2012 году Киев приобрел пакеты прав на мундиали 2018 и 2022 годов, а затем спустя три года отказался от трансляции и перестал выплачивать ЕСВ деньги. Союз регулярно напоминал украинской стороне о задолженности, угрожая штрафом, а также лишением прав на показ ЧМ-2022.

Ранее украинские телерадиовещатели обещали отказаться от показа мундиаля в России, если этого захотят граждане.