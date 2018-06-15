Глава Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураб Аласания сообщил, что Украине придется транслировать матчи Чемпионата мира по футболу из России. Это вынужденная мера связана с долговыми обязательствами перед Европейским вещательным союзом.
«Дополнительное соглашение о приобретении исключительных прав на показ полного пакета чемпионата мира по футболу в РФ украинскими телеканалами „Интер“ и НТН позволяет надеяться на показ НОТУ Чемпионата мира в Катаре, который состоится в 2022 году», — написал он в Facebook.
Долг Украины перед ЕСВ за трансляции с Чемпионата мира в РФ копился с 2016 года. В 2012 году Киев приобрел пакеты прав на мундиали 2018 и 2022 годов, а затем спустя три года отказался от трансляции и перестал выплачивать ЕСВ деньги. Союз регулярно напоминал украинской стороне о задолженности, угрожая штрафом, а также лишением прав на показ ЧМ-2022.
Ранее украинские телерадиовещатели обещали отказаться от показа мундиаля в России, если этого захотят граждане.