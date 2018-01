По просьбам читателей публикуем историю о новом меме, который захватывает цифровой мир

Новый вирусный мем под странным названием «Угандийский Наклз» появился совсем недавно, и, несмотря на быстрорастущую популярность и тот факт, что его начинают внедрять в свои продукты некоторые российские бренды (об этом ниже), понять его могут пока далеко не все. Поможем и объясним.

Для начала вспомним лихой 1994 год, который можно считать годом рождения ехидны Наклза из компьютерной игры Sonic the Hedgehog 3. В этой игре, а также в серии мультфильмов герой Наклза – это могучий мужественный воин, который явно контрастирует с современным красным пузатым карликом, которого мы видим сегодня в интернете.

Обновлённый образ компьютерного героя – шаровидный милаш – получил признание после публикации видео, на котором он поёт «I Don't Want to Set the World on Fire» – известную песню из игры «Fall Out 3». На видеохостинге YouTube этот ролик собрал более 3,5 млн. просмотров. И понеслось… Наклз расширил свой репертуар и позже исполнял композиции разных жанров и эпох. И это далеко не все.

Один пользователь девиант-арта (популярный портал для художников разного типа) под ником tidiestflyer создает 3D-модель красного пузача. Спустя время ее начинают использовать завсегдатаи VR-чата, наводняя пространство интернета тысячами Наклзов.

Но почему он стал именно угандийским? Этимология этого явления тоже достойна внимания, хотя не вполне ясна. Причиной для такого странного имени стал угандийский фильм «Кто убил капитана Алекса?» (Who killed captain Alex?), созданный за бюджет в 200 долларов. Несмотря на название, само кино вызывает у зрителя только смех. Сцены и спецэффекты настолько «любительского» уровня, что других эмоций возникнуть не может. Интернет-пользователи полюбили этот фильм и позже окрестили Наклза «угандийским воином» – хотя логики нет.

Богатая фантазия, связавшая несвязанные между собой вещи, породила новый пузатый вирус красного цвета и это имя – Угандийский Наклз.

Между прочим, Наклз размывает и национальные границы. В сети появляются разнообразные модификации: японский Наклз-самурай, русский воин в ушанке, разъезжающий на танке, и другие. Только появившийся на свет мем уже успел надоесть. Поэтому его чрезмерное юзание в сети может породить вспышку ненависти и негодования других интернет-пользователей.

Российские бренды тоже начинают интегрировать зверюшку в свои продукты. Например, «Альфа-Банк» предложил разместить пузатика на банковской карте, а полюбивший «хайпить» МТС совместил в видеоролике угандийского воина и свой логотип. Самым первым же отреагировал главный любитель ньюсджеккинга Burger King. Интересно, продолжит ли новый вирус набирать популярность, или же эта звезда угаснет так же быстро, как и зажглась? Кто знает, может, у мема появится вторая волна популярности в более широких кругах.