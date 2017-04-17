Химики из США разработали иновационный материал, способный регенерировать



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Ученые из Калифорнийского университета создали восстанавливающееся стекло для смартфонов. Инновационный материал способен регенерировать в течение 24 часов, а также проводить электрический ток, пишет газета Independent.

Как утверждают ученые, в основу материала заложен особый тип молекулярной связи, благодаря которому в случае повреждений молекулы, из которых сделано стекло, притягиваются друг к другу, полностью восстанавливая поверхность.

Существенным преимуществом материала ученые называют простоту в производстве. Кроме того, он легкий и может растягиваться, становясь в 50 раз длиннее изначального размера.

Исследование было опубликовано в журнале Advanced Material еще в декабре. Однако широкая общественность узнала о нем после того, как руководитель группы ученых Чао Ван рассказал о новом материале на конференции Американского химического общества.