Сервис авиатакси может заработать в Дубае и Далласе



Иллюстрация Depositphotos

К 2020 году компания Uber планирует пополнить свой таксопарк летающими автомобилями. Об этом во время своего выступления на конференции Elevate Summit в Далласе заявил директор по продукции Uber Джефф Холден, пишет Reuters.

Прототип летающего такси Uber планирует представить на Всемирной выставке ЭКСПО-2020 в Дубае. Предположительно, оно будет выглядеть как легкомоторный самолет с электрическим двигателем. Кроме того, Uber рассматривает возможность создания летательных аппаратов с вертикальным взлетом и посадкой.

В случае удачного завершения тестовых полетов, Uber рассчитывает запустить сервис авиатакси с использованием летающих авто. Первыми городами функционирования данного сервиса могут стать Дубаи и Даллас.

Идея создания летающего авто давно будоражит умы специалистов различных крупных компаний. Так, о своем намерении разработать соответствующий автомобиль уже заявлял один из основателей Google Ларри Пейдж.

В свою очередь авиастроительная компания Airbus пошла дальше и уже создала концепт беспилотного летающего авто. Аппарат под названием Pop.Up System был представлен на Женевском международном автосалоне.