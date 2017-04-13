Рэйчел Вэтстоун продержалась в руководстве компании дольше остальных женщин



Depositphotos

Похоже, женщинам действительно непросто работать в команде Uber. Компанию покинула Рэйчел Ветстоун, отвечавшая за коммуникации и связи с общественностью. Причины ухода неизвестны, однако СМИ склонны видеть в этом последствия серии громких скандалов, ударивших по репутации компании.

Сообщение об уходе Ветстоун появилось через месяц после отставки президента Uber Джеффа Джонса. Он заявил, что корпоративная культура идет вразрез с его принципами. Потеря Ветстоун может негативно сказаться на имидже сервиса для заказа такси. Она проработала в руководстве компании дольше остальных женщин и оказалась последним из топов, которых Uber переманил у крупных игроков. Так, Джонс был выходцем из Target, а Ветстоун в 2015 году сменила Google на Uber.

Компания усилила женскую часть команды в начале года. В частности, подразделение по управлению персоналом возглавила Лиана Хорнси, тоже выходец из Google. Когда разразилась серия скандалов вокруг Uber, Ветстоун стойко отражала удары. Компанию обвиняли в сексизме, а ее главу Трэвиса Каланика — в пренебрежительном отношении к водителям. Из-за решения обслуживать аэропорт Джона Кеннеди в Нью-Йорке — вопреки местному альянсу таксистов — пользователи запустили флешмоб #DeleteUber.