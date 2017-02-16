Главные конкуренты сервиса в России пока показывают только приблизительную цену



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С сегодняшнего дня пользователи Uber в России смогут узнать точную стоимость поездки до ее окончания. Сервис начнет показывать точную цену поездки перед заказами. Раньше приложение сообщало только приблизительную стоимость – от минимальной до максимальной возможной.

Цена станет рассчитываться на основе тех же факторов, что и раньше. На стоимость будет влиять протяженность маршрута, предполагаемое время в пути, количество свободных водителей и класс автомобиля.

При этом цена все еще может увеличиться. Она вырастет при изменении пункта назначения, значительном отклонении от маршрута или из-за длительных остановок. А уменьшиться стоимость может из-за использования промокодов.

Сейчас главные конкуренты Uber в России не показывают точную цену поездки перед заказом. Например, «Яндекс.Такси» выводит примерную цену одним числом, а у Gett показы фиксированной цены работает только в рамках одного тарифа.