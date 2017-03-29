“СТС медиа” начинает съемки фильмов по мотивам своих популярных сериалов



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“СТС Медиа” приступила к созданию полнометражных фильмов, которые станут продолжениями популярных ситкомов канала СТС — “Молодежки” и “Папиных дочек”. Об этом “Коммерсанту” рассказал один из топ-менеджеров холдинга.

Производством “Молодежки” и “Папиных дочек” будет заниматься Art Pictures, в будущем холдинг планирует съемки фильма по мотивам еще одного своего мистического сериала - “Закрытая школа”. Сроки выхода фильмов собеседник издания не назвал, объяснив это тем, что проекты находятся на начальной стадии.

По словам топ-менеджера “СТС Медиа”, фильмы будут выпущены преимущественно для интернет-аудитор ии: прокат пройдет во всех онлайн-кинотеатр ах страны с последующим показом на СТС. Бюджет каждого из фильмов составит от 0,5 до 1 млн долларов. По расчетам компании, выручка от онлайн-показа, а также доходы от показа их на СТС позволят полностью окупить расходы на производство.

Он также уточнил, что у холдинга уже есть несколько предложений от интернет-игроков о софинансировании соответствующих проектов. Решение “СТС Медиа” о запуске фильмов специально для интернет-площадо к было принято после успешного совместного проекта с онлайн-кинотеатр ом ivi. В текущем году подписчикам кинотеатра предоставлялся платный доступ к сериалу “Вы все меня бесите” за две недели до эфирной премьеры, а затем — к четвертому сезону “Молодежки”.