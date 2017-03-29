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“СТС Медиа” приступила к созданию полнометражных фильмов, которые станут продолжениями популярных ситкомов канала СТС — “Молодежки” и “Папиных дочек”. Об этом “Коммерсанту” рассказал один из топ-менеджеров холдинга.
Производством “Молодежки” и “Папиных дочек” будет заниматься Art Pictures, в будущем холдинг планирует съемки фильма по мотивам еще одного своего мистического сериала - “Закрытая школа”. Сроки выхода фильмов собеседник издания не назвал, объяснив это тем, что проекты находятся на начальной стадии.
По словам топ-менеджера “СТС Медиа”, фильмы будут выпущены преимущественно для интернет-аудитор
Он также уточнил, что у холдинга уже есть несколько предложений от интернет-игроков о софинансировании соответствующих проектов. Решение “СТС Медиа” о запуске фильмов специально для интернет-площадо