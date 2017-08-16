За три дня пост набрал 2,9 млн лайков и был переорубликован 1,2 млн раз



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Пост экс-президента США Барака Обамы в Twitter с реакцией на беспорядки в Шарлотсвилле стал самым популярным за всю историю сервиса, сообщает The Hill. За три дня твит набрал 2,9 млн лайков и был переорубликован 1,2 млн раз.

Обама разместил на своей странице послание, разбитое на три твита: «Никто не рождается с ненавистью к другому человеку из-за цвета кожи, происхождения или религии. Люди должны научиться ненавидеть, и если они могут научиться ненавидеть, то их можно научить любви. Ведь любовь более естественна для человеческого сердца, чем ее противоположность», - процитировал он президента ЮАР, лауреата Нобелевской премии мира Нельсона Манделу. Такова была реакция Обамы на беспорядки в Шарлотсвилле.

В минувшие выходные в Шарлотсвилле произошли столкновения между ультраправыми и левыми активистами из-за планов властей демонтировать памятник герою Гражданской войны, генералу Конфедерации Роберту Эдварду Ли. Уличные протесты активизировали дискуссию в американском обществе о том, считать ли памятники защитникам рабства, сторонникам Конфедерации, национальным достоянием.

За три дня твит набрал 2,9 млн лайков и был переорубликован 1,2 млн раз. Это уже второй случай, когда твит Обамы становится самым популярным за всю историю сервиса. Когда экс-президент покидал Белый дом, его прощальный пост набрал 1,86 млн лайков.

Нынешний президент США Дональд Трамп пользуется Twitter чаще своего предшественника, но его сообщения до сих пор не попадали в топ самых популярных, хотя и порядком удивляли весь мир, в частности его знаменитый пост про covfefe.