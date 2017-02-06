Работа агентства для S7 внесла основной вклад в успех нашей страны





Россия вошла в TOP-25 самых награждаемых стран по версии Gunn Report. По итогам 2016 года она заняла 21 место. Наша страна показала такой впечатляющий результат впервые за всю историю существования международного рейтинга креативности.

Больше всего баллов в копилку России принесла работа агентства TutkovBudkov для авиакомпании S7. В общемировом рейтинге Film видео Upside Down & Inside Out заняло 19-ю строчку, а авиакомпания S7 вошла в TOP-25 самых награждаемых компаний мира. Помогли и победы агентств BBDO Russia, РА «Восход», Friends, Good, Grayling Russia, HungryBoys, Instinct. «Надеюсь, что попадание России в TOP-25 вдохновит российских рекламистов на создание новых шедевральных работ», — сказал Иван Чурилин, президент ABC Show и официальный представитель Gunn Report в России.

Тройка лидеров осталась неизменной: США на первом месте, Великобритания — на втором, Австралия — на третьем. В первой десятке самый заметный скачок совершила Новая Зеландия, с 16 сразу на 6 строчку

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Gunn Report — один из наиболее авторитетных рейтингов креативности в мире. В него попадают победители 45 наиболее значимых рекламных фестивалей. Теперь в рейтинг включён и главный рекламный фестиваль России, рассказал Чурилин. Правда, сам основатель рейтинга Дональд Ганн держит в секрете информацию, какие именно фестивали влияют на попадание в Gunn Report.