Саммит лучших фестивальных агентств России в звездном составе о вреде и пользе участия в фестивалях





6 июня 8 представителей самых награждаемых агентств, лидеров рейтингов АКАР, и их ключевые клиенты на собственном примере расскажут, как победы на фестивалях влияют на развитие их бизнесов, качественные и финансовые результаты.

Уже не первое десятилетие ведутся споры - участвовать или нет в рекламных фестивалях. Находятся те, кто ссылаясь на непрозрачность и аффилированность судейства, бойкотируют некоторые или все оценочно - награждательные мероприятия, их оппоненты, напротив, приводят массу разумных доводов в пользу участия. Организаторы вносят правки в правила, в попытке сделать методологию оценки максимально понятной и открытой, но споры не угасают, а в периоды экономических волнений разгораются с новой силой - подать работы на конкурс, за редким исключением, не дешевое удовольствие.

Ни для кого не секрет, что крупные сетки сливают огромные бюджеты на оформление и подачу проектов как на отечественных, так и на заграничных фестивалях. Как конкурировать с мастодонтами рынка, в чем секрет успеха и есть ли реальная отдача от водружения логотипа компании на верхние строчки всевозможных рейтингов - расскажут и на собственном примере покажут представители самых награждаемых агентств, лидеров рейтингов АКАР, и их ключевые клиенты. Их проекты знает весь мир, об их проектах ходят легенды, на их проектах учится новое поколение рекламщиков и маркетологов, но только участники “Серебряного Меркурия” узнают то, что ранее обсуждалось исключительно в узких кругах, за закрытыми дверьми, среди своих, под грифом секретно, после кровавой отметки на расписке о неразглашении и 10 рюмок виски без закуски.

В первый день “Серебряного Меркурия” 2017 в рамках секции “Саммит лучших фестивальных агентств России” соберет звездный состав докладчиков:

• Андрей Губайдуллин, Креативный директор, Восход

• Алексей Андреев, Управляющий партнёр, Depot WPF

• Денис Елисеев, Партнер, Friends

• Дмитрий Тютьков, Creative director, TutkovBudkov

• Роман Фирайнер, Chief Creative Officer, Instinct

• Артем Синявский, Креативный директор, Marvelous

• Янина Урусова, Генеральный директор, НП Культурный центр «Без границ»

• Максим Лазебник, Исполнительный директор, Всеукраинская рекламная коалиция

Чтобы раскрыть главную тайну, волнующую как новичков, так и ветеранов рынка: влияет ли участие в фестивалях на бизнес агентств - создателей легендарных рекламных и маркетинговых кампаний и их заказчиков, и почему стоит продолжать участвовать, даже если результаты не оправдывают ожидания и затраченные ресурсы.

Вас ждут откровения из первых уст, подтвержденные реальными кейсами, которые принесли агентствам и их клиентам всемирную известность и миллионные прибыли.