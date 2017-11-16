Универмаг делает ставку на расширение пространства проведения досуга для привлечения новых клиентов



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В столичном ЦУМе на пятом и шестом этажах весной 2018 года откроется четыре ресторана. Развивая пространство для проведения досуга, универмаг надеется привлечь больше посетителей, сообщают «Ведомости».

Два ресторана и бар откроют Аркадий Новиков (Novikov Group), Борис Зарьков (White Rabbit Family) и Илья Тютенков (рестораны «Уголек», Pinch и Uilliam’s и «Северяне»). Переговоры с этими рестораторами уже завершены подписанием контракта. Все заведения должны начать свою работу весной 2018 года.

Открыть заведение в ЦУМе планирует и совладелица ресторанов «Березка» Дина Хабирова, эту информацию подтвердила сама предпринимательница: это совместный проект с основательницей Buro 24/7 Мирославой Думой. Сообщить подробности она отказалась, лишь заметив, что верхние этажи ЦУМа – «прекрасная локация с огромной летней верандой и видом на центр Москвы».

Эксперты отмечают, что рестораны могут превратить ЦУМ из дорогого универмага для покупок в место времяпрепровождения, они дополнят привычное предложение и поспособствуют дальнейшему укреплению лояльности и привлечению новых покупателей. Подобный прием используют многие премиальные универмаги в Европе. Кроме того, реконцепция позволит ЦУМу получить дополнительный трафик и увеличить время, которое посетители проводят в магазине, а также средний чек.