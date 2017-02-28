Стадион московского футбольного клуба будет называться «ВЭБ Арена»



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Стадион «ЦСКА Арена» на севере Москвы получит новое название – «ВЭБ Арена», сообщает РБК. Соглашение об этом было подписано ходе Российского инвестиционного форума в Сочи 28 февраля президентом ПФК «ЦСКА» Евгением Гинером и председателем Внешэкономбанка Сергеем Горьковым.

Строительство стадиона ЦСКА началось в 2007 году. В 2012 году ВЭБ принял решение финансировать строительство. Общая стоимость проекта составила $350 млн, $241 млн из которых заплатил банк. Помимо стадиона с четырьмя трибунами на 30 тыс. человек в состав комплекса входит 38-этажная офисная башня, гостиница и два административных здания. Сейчас стадион является залогом по кредиту Внешэкономбанка.

Раннее президент ЦСКА отмечал, что контракт со спонсором, желающим назвать стадион своим именем, технически не может быть бессрочным. Однако по истечении срока договора, ЦСКА не будет менять имя стадиона.

«Нельзя называть на пять-шесть лет, а потом менять. Если стадион будет называться «ВЭБ Арена», то будет называться так всегда... Во всем мире подписываются контракты где-то на 15–20 лет, а дальше остается то же название, но платятся уже другие деньги», — пояснил тогда Евгений Гинер (цитата по ТАСС). Стороны не раскрывают детали сделки. Неизвестно, с какого момента стадион футбольного клуба официально сменит название. Также не раскрывается, на какой срок будет заключен контракт между ВЭБ и ЦСКА.

«Внешэкономбанк является финансовым плечом для многих инфраструктурных проектов нашей страны, и мы считаем, что такое продвижение нашего бренда, как присвоение арене ЦСКА названия «ВЭБ Арена», создаст правильную ассоциацию у всех посетителей этого спортивного объекта с основной миссией банка развития», — рассказал Сергей Горьков.

«ВЭБ бережно и уважительно отнесся к традициям, содействовав строительству стадиона на историческом месте. Это многолетний проект, рассчитанный на несколько поколений игроков и болельщиков. Наш национальный банк развития на деле показал, как вкладывается в развитие инфраструктуры и будущих поколений», — отметил Гинер, президент ПФК «ЦСКА».

Напомним, в 2013 году аналогичное соглашение о присвоении стадиону футбольного клуба имени спонсора подписали «Спартак» и банк «Открытие». Новый стадион футбольного клуба получил название «Открытие Арена», в «Спартак» - 1,208 млрд руб. Стадион клуба «Динамо», который еще не достроен, получил имя Льва Яшина. Однако этот стадион входит в состав комплекса «ВТБ Арена Парк».