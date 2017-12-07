Прокатчик намерен получать долю в наценке за онлайн-продажу билетов

Кинопрокатчики пересматривают условия продажи билетов в кино через интернет. В частности, «Централ Партнершип» (ЦПШ), входящая в «Газпром-медиа», рассылает кинотеатрам новые договоры, из которых следует, что прокатчик хочет получать долю в наценке за онлайн-продажу билетов, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на копию договора и источники на кинорынке.

В договоре появилась формулировка «полная стоимость билета» — это розничная стоимость билета, продаваемого в кассе кинотеатра или на его сайте, которая взимается в качестве платы за вход в кинотеатр. Новый договор ЦПШ действует начиная с их последнего релиза «Легенда о Коловрате».

Дистрибуторы решились на смену схемы работы с кинотеатрами после того, как билеты на сеансы «Синема Парка» и «Формулы кино» в интернете подорожали на 10%. Наценку с сентября берет входящий в Rambler & Co оператор «Рамблер.Касса», через который онлайн-билеты в объединенную киносеть продаются эксклюзивно, она действует и при покупке через сторонние агрегаторы и сайты кинотеатров.

С подобным требованием пересмотреть схему работы выступил ранее российский офис студии Universal Pictures International. «Синема Парк» и «Формула кино» не пошли на новые условия, и им отказали в прокате фильмов «Сделано в Америке» с Томом Крузом и «Снеговик» с Майклом Фассбендером. 20th Century Fox отдал объединённой киносети фильм «Убийство в Восточном экспрессе», но не разрешил ей продавать билеты на него через интернет.

Собеседники издания отмечают, что в «Централ Партнершип» настроены серьезно и если объединенная киносеть не подпишет новый договор, прокатчик может отказать ей в показе новых фильмов.

В ассоциации владельцев кинотеатров также обсуждают ситуацию с новыми условиями дистрибуторов. «Все кинотеатры, у которых комиссия онлайн-сервисов начисляется поверх цены билета, конечно, против»,— сообщили в ассоциации. Они видят в этих условиях сговор крупнейших дистрибуторов и использование их доминирующего положения.