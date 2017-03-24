Минимум 16 порталов связаны общими адресами, руководителями и идентификаторами сервисов Google



Иллюстрация depositphotos

Несколько лет назад СМИ писали о «фабрике троллей», расположенной в петербургском районе Ольгино. В офисе на улице Савушкина сотрудники писали посты в блогах и соцсетях и оставляли комментарии в защиту действующей власти, рассказывали источники. Пропагандой патриотических ценностей занимались и редакции ряда изданий, включая самый крупный портал группы — Федеральное агентство новостей (ФАН).

Они находились в том же офисе. С тех пор неформальный медиахолдинг заметно разросся. Теперь он объединяет минимум 16 порталов, девять из которых имеют свидетельства Роскомнадзора, выяснил РБК. У них нет общего юридического лица, однако проследить взаимосвязи между проектами можно благодаря общим адресам, руководителям и идентификаторам сервисов Google.

В «фабрику медиа» входят уже упомянутое ФАН, а также сайты «Инфореактор», «ПолитЭксперт», «ПолитРоссия», «Ньюинформ», «Экономика сегодня», «Политика сегодня», «Политическая экспертиза», «Народные новости», «ПолитХаос», «КиевСМИ» и другие. Часть редакций работает в бизнес-центре «Ильич», что в нескольких километрах от офиса на Савушкина. Туда журналисты переехали в 2015 году - источники связывают это решение с нежеланием соседствовать с «фабрикой троллей».

Аудитория 16 порталов превышает 36 млн человек в месяц. Посещаемость самого крупного портала — ФАН — в феврале 2017 года составила 11 млн человек. На «фабрике медиа» сейчас работают около 225–250 человек, журналист зарабатывает в среднем 50–55 тысяч рублей в месяц. Содержание холдинга обходится, по разным оценкам, в 180–270 млн рублей ежемесячно.

Один из руководителей организации называет холдинг «частной компанией, которая содержит себя за счет рекламы». По неофициальной версии, инвестором медиахолдинга является ресторатор Евгений Пригожин, известный как «повар Путина».