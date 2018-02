Видео длится почти 15 минут

В новом видео от Lay’s отражена история «отцов и детей», а точнее, вечно переживающих отцов и их «звездных» детей.

Рекламная короткометражка (уж совсем не получается назвать это простым «роликом») разработана агентством Civilization для китайского представительства бренда Lay’s. Надо сказать, что сам пакет с чипсами появляется в кадре всего несколько раз, не особенно привлекая к себе внимание зрителя.

Сюжет видео «Lay's pursuit» основан на истории успеха молодого актера, который всю свою жизнь стремился к своей мечте, забывая при этом о главном — о родителях.

В ролике присутствуют трогательные сцены общения между матерью и сыном, состоящие преимущественно из взволнованного «Одевайся теплее» и холодного, брошенного вскользь «Занят, отвечу позже». Но именно профессия, так быстро отдалившая главного героя от семьи, смогла вовремя напомнить ему о том, что действительно важно.

Фильм заканчивается чередой посланий родителям от уже подросших детей, которые сообщают им последние новости из своей жизни.

Последняя кампания Lay’s в Китае приурочена к Китайскому Новому году и проходит под слоганом Share the happiness of your year with your family («Поделись самыми счастливыми моментами своего года со своей семьей»).

Состав творческой группы:

