В новом видео от Lay’s отражена история «отцов и детей», а точнее, вечно переживающих отцов и их «звездных» детей.
Рекламная короткометражка (уж совсем не получается назвать это простым «роликом») разработана агентством Civilization для китайского представительства бренда Lay’s. Надо сказать, что сам пакет с чипсами появляется в кадре всего несколько раз, не особенно привлекая к себе внимание зрителя.
Сюжет видео «Lay's pursuit» основан на истории успеха молодого актера, который всю свою жизнь стремился к своей мечте, забывая при этом о главном — о родителях.
В ролике присутствуют трогательные сцены общения между матерью и сыном, состоящие преимущественно из взволнованного «Одевайся теплее» и холодного, брошенного вскользь «Занят, отвечу позже». Но именно профессия, так быстро отдалившая главного героя от семьи, смогла вовремя напомнить ему о том, что действительно важно.
Фильм заканчивается чередой посланий родителям от уже подросших детей, которые сообщают им последние новости из своей жизни.
Последняя кампания Lay’s в Китае приурочена к Китайскому Новому году и проходит под слоганом Share the happiness of your year with your family («Поделись самыми счастливыми моментами своего года со своей семьей»).
Состав творческой группы:
Advertising Agency: Civilization, Shanghai, China
Creative Director: Chris Shi
Art Director: Wan-Xian Zhao
Writers: Zoe Huang, Didi Xu
Client Executives: Amy Chen, Nathan Tan, Stella Yu, Weasson Ye, Qian Lin, Kiki Yang
Client Management: Amanda Dai, Aries Zhuang, Erica Tian
Planners: Roger Wang, Sofia Xiao
Director: Andrew Lok
Assistant Directors: Didi Xu, Jonas Yu
Cinematographer: Ke-Nan Qi
Producers: Alex Xie, Fisher Yu, Jason Jia, Chao Tong, Di Gao
Editors: Qi Shu, Yin-Jian Lu
SFX: Hua Xiao, Jonas Yu
Colourist: Ying-Jie Zhang
Music: Ricky Ho, Andrew Lok
Sound Design: Rennie Gomes, Xander Toh