В рамках стратегии мирового развития компания в скором времени откроет три курорта в Северной Америке и Юго-Восточной Азии

Накануне официальной церемонии открытия долгожданных Club Med Grand Massif Samoëns Morillon в Альпах и Club Med Tomamu Hokkaido в Японии Club Med анонсировал, что в скором времени курортов компании в мире станет еще на три больше. Новые курорты появятся в Канаде, Вьетнаме и на Шри-Ланке. Club Med действует в соответствии с заявленной амбициозной стратегией: открывать 3-5 международных курортов ежегодно вплоть до 2020 года.

Горнолыжный курорт № 1 в Канаде

К 2020 году Club Med планирует запустить новый курорт Club Med Le Massif de Charlevoix в Квебеке и в очередной раз подтвердить заслуженный статус лидера в организации отдыха premium all-inclusive. В новый городок будет вложено по меньшей мере 120 миллионов канадских долларов (80 миллионов евро).

Курорт станет первым проектом Club Med в этой части света и предложит гостям региона совершенно новый формат привычного «все включено». Международный аэропорт Квебека расположен всего в часе езды от курорта, а значит, направление привлечет не только жителей региона, но и путешественников из Европы и Южной Америки.

Помимо 300 номеров, гостям будет доступно премиальное пространство Club Med Exclusive Collection. Также Club Med Le Massif de Charlevoix станет первым курортом в регионе, который будет работать круглый год. Дизайн всего комплекса – начиная от архитектуры и заканчивая SPA-концепцией – передает традиционный квебекский дух и органично вписывается в великолепные окружающие пейзажи.

Формат отдыха в Club Med Le Massif de Charlevoix идеально подойдет и семьям, и парам, и компаниям друзей. Также здесь будут созданы все условия для проведения корпоративных семинаров и других групповых мероприятий.

Открытие курорта в общей сложности создаст 750 новых рабочих мест в регионе. Так Club Med внесет значимый вклад в развитие индустрии туризма и гостеприимства Квебека.

Два новых направления в Юго-Восточной Азии

Первый курорт в этой части света Club Med открыл еще в 1979 году. Им стал городок Club Med Cherating Beach в Малайзии. С тех пор компания успела значительно усилить присутствие в этом регионе. Взять, например, обновленные курорты Club Med Bali и Club Med Bintan Island в Индонезии или Club Med Kani на Мальдивах.

Уже к лету 2019 г. на северо-западе Шри-Ланки появится Club Med Ceylon.

В 2021 г. свои двери откроет новый курорт Club Med Ho Tram, расположенный на юго-востоке Вьетнама близ столицы Хошимин.

Первый курорт во Вьетнаме...

Богатая культура и природное наследие – это только две из множества причин, почему Вьетнам – идеальное направление для нового курорта компании. Россияне давно уже сделали выбор в пользу этой страны. Каждую зиму сюда отправляются тысячи туристов из России. Юго-восточный регион Vung Tau славится чудесными пейзажами. Начать знакомство с культурой и традициями страны именно с него – прекрасная идея!

Дорога до Club Med Ho Tram займет 1,5 часа от международного аэропорта Хошимина. Всего в городке 300 номеров – от классических Deluxe до роскошных Suite. Для детей здесь созданы традиционные Mini Clubs, где юные путешественники проводят целый день под присмотром заботливых воспитателей G.O. Тех, кто собирается совместить работу и отдых, на курорте ждут подготовленные залы для семинаров и других корпоративных мероприятий.

Для создания курорта Сlub Med Ho Tram компания объединилась с Dynasty Investment – частным инвестиционным фондом с широким портфолио недвижимости, образовательных и туристических объектов. Проект поможет развитию туризма во Вьетнаме, сделает направление привлекательным для туристов со всего света и внесет вклад в развитие экономики региона, создав новые рабочие места.

…А также Шри-Ланка

Club Med Ceylon расположится на юго-западе острова, в 90 минутах езды от международного аэропорта Коломбо. Новый курорт станет отличным местом для семейного отдыха, каникул вдвоем или корпоративных поездок. Разместиться можно будет в одном из 372 номеров. На курорте также будет доступен полный спектр услуг по уходу за детьми.

Club Med Ceylon окружают пальмовые рощи и пышная растительность. А за раскидистыми цветущими деревьями скрывается широкий белоснежный пляж и океан с кристально чистой бирюзовой водой. Богатая дикая природа, культура и кухня Шри-Ланки, захватывающие дух ландшафты и разнообразный досуг – все это уже совсем скоро ждет гостей Club Med Ceylon.