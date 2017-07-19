 

30 августа в Москве пройдет третий семинар проекта "Академия НАТ" на тему "Управление телевизионным брендом". 

Целевая аудитория - руководители региональных телерадиокомпаний.
В рамках Академии пройдет "круглый стол" на тему: "Интеграция электронных СМИ в соцсети".
Пул спикеров и программа формируется.  
Участие в семинаре для действующих членов НАТ – бесплатное.
Для представителей компаний, не входящих в НАТ – 9000 руб/чел. 

Менеджеры проекта: 
Мария Сысоева (СФО, Северный Кавказ), 
Анастасия Сергеева (ЦФО, ЮФО, СЗФО), 
Регина Вахрутдинова (Приволжский ФО, УрФО, ДВФО).

Контактный тел.: +7 495 651 0836 / 0834
Предварительная регистрация обязательна: http://ftp.nat.ru/Academy 