30 августа в Москве пройдет третий семинар проекта "Академия НАТ" на тему "Управление телевизионным брендом".
Целевая аудитория - руководители региональных телерадиокомпаний.
В рамках Академии пройдет "круглый стол" на тему: "Интеграция электронных СМИ в соцсети".
Пул спикеров и программа формируется.
Участие в семинаре для действующих членов НАТ – бесплатное.
Для представителей компаний, не входящих в НАТ – 9000 руб/чел.
Менеджеры проекта:
Мария Сысоева (СФО, Северный Кавказ),
Анастасия Сергеева (ЦФО, ЮФО, СЗФО),
Регина Вахрутдинова (Приволжский ФО, УрФО, ДВФО).
Контактный тел.: +7 495 651 0836 / 0834
Предварительная регистрация обязательна: http://ftp.nat.ru/Academy