30 августа в Москве расскажут об "Управлении телевизионным брендом"

30 августа в Москве пройдет третий семинар проекта "Академия НАТ" на тему "Управление телевизионным брендом".

Целевая аудитория - руководители региональных телерадиокомпаний.

В рамках Академии пройдет "круглый стол" на тему: "Интеграция электронных СМИ в соцсети".

Пул спикеров и программа формируется.

Участие в семинаре для действующих членов НАТ – бесплатное.

Для представителей компаний, не входящих в НАТ – 9000 руб/чел.

Менеджеры проекта:

Мария Сысоева (СФО, Северный Кавказ),

Анастасия Сергеева (ЦФО, ЮФО, СЗФО),

Регина Вахрутдинова (Приволжский ФО, УрФО, ДВФО).

Контактный тел.: +7 495 651 0836 / 0834

Предварительная регистрация обязательна: http://ftp.nat.ru/Academy