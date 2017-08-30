Ravid выступит с семинаром «The Logic behind the Magic», а также проведет воркшоп «The Rules behind Breaking Creativity Rules»

Ravid Kuperberg, партнер и тренер в Mindscapes, Израиль, приглашен в качестве спикера на семинарскую программу фестиваля Ad Black Sea 2017, который пройдет с 21 по 23 сентября в Батуми, Грузия. Ravid выступит с семинаром «The Logic behind the Magic», а также проведет воркшоп «The Rules behind Breaking Creativity Rules».

Ravid Kuperberg – партнёр и тренер креативного мышления в области маркетинговых коммуникаций, который работал с множеством агентств и брендов по всему миру. Он профессионал в рекламной сфере с 14-летним опытом в стратегическом планировании и креативном развитии. Он является уважаемым спикером на международных конференциях и фестивалях.

Семинар `The Logic behind the Magic`

Участники узнают о том, как агентства и клиенты могут преодолеть страх «перед креативностью» на пути к созданию прорывных идей в маркетинговых коммуникациях.

Методология и инструменты мышления Mindscapes имеют проверенную репутацию, помогающую агентствам и клиентам уменьшать неопределенность и двусмысленность при разработке креативных идей, и создавать новые оригинальные идеи. На этом семинаре будут представлены инструменты мышления, созданные путем деконструирования инновационных идей, которые уже получили награды. Основываясь на этих шаблонах, будет продемонстрирована логика мышления, способствующая улучшению сотрудничества между агентствами и клиентами.

Воркшоп `The Rules behind Breaking Creativity Rules`

Ravid расскажет детально о моделях мышления, используемых в проектах, которые получили награды, и научит применять инструменты структурированного креативного мышления.

Важно отметить, что семинар ‘The Logic behind the Magic’ открыт для всех делегатов Ad Black Sea 2017, в отличие от воркшопа ‘The Rulesbehind Breaking Creativity Rules’. Воркшоп будет закрытым мероприятием для 20 человек, на которое будет открыта отдельная регистрация для участников Ad Black Sea 2017 (не более 1 человека от агентства). Не упустите возможности быть среди этих счастливцев.

Расписание Ad Black Sea постоянно обновляется, поэтому следите за обновлениями на нашем сайте.

Если вы желаете принять участие в семинарской программе, пожалуйста, пройдите онлайн регистрацию на нашем сайте, которая открыта до 11 сентября. В случае возникновения вопросов, просим обращаться в оргкомитет festival@vrk.org.ua, Екатерина Грабовская.

Увидимся на побережье Черного моря!