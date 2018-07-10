С чем сейчас работают инфограферы и редакторы

Агентство ТАСС запустило серию неформальных встреч для представителей разных профессий. Первым подобным мероприятием стал митап «Инфографика в ТАСС: show & tell». Профессионалы отрасли и представители ведущих российских разработчиков обсудили новые тренды в индустрии визуализации данных, а также опыт разработки успешных проектов в инфографике.

Первым проектом, представленным на встрече, стал опыт разработки инфографики для музейного комплекса в павильоне «Космос» ВДНХ, которым поделились Михаил Симаков и Александр Богачев. По их словам, задача была непростой: создать проект, который способен выдержать конкуренцию за внимание посетителей в условиях, когда вокруг множество интереснейших аппаратов, побывавших в космосе.

Кроме того, заказчик составил очень расплывчатое ТЗ, в результате чего почти все данные разработчикам пришлось находить самостоятельно. Тем не менее проект, представляющий собой статичные билборды высотой 5 метров и иллюстрирующий историю освоения планет Солнечной системы, получился успешным.

«Люди стали фотографироваться возле нашей инфографики», — рассказал Михаил Симаков. Рецепт успеха — простота, лаконичность и чувство меры. Иллюстрации сопровождает минимум информации — необходимые цифры и факты изложены так, чтобы зритель их сразу усвоил. «Поскольку проект был рассчитан на категорию 6+, мы исходили из того, что инфографика должна быть доступна для понимания каждому школьнику», — объяснил Александр Богачев.

Михаил Симаков отметил необходимость составления более конкретных требований к проекту со стороны заказчика. «Одним из ключевых пунктов в ТЗ, наряду с темой и параметрами, должен быть ответ на вопрос, зачем нужна эта инфографика. Именно это определяет, какую информацию для нее отбирать. К сожалению, мало кто из заказчиков выполняет эти условия, за время моей карьеры я всего 2 раза получал хорошее ТЗ».

Скачать: Михаил Симаков, Александр Богачев. Презентация «Инфографика в музее» (pdf, 39.06 MB)

О том, что нужно делать, чтобы не превратить инфографику в «унылые столбики», рассказал в своем выступлении Андрей Дорожный. Он поделился своими ошибками в разработке проекта для сайта, которые были продиктованы погоней за скоростью восприятия. Отсутствие команды программистов и, как следствие, невозможность реализовать решения, предусматривающие интерактивность проекта, привели к тому, что от многих первоначальных идей пришлось отказаться. Тем не менее в итоге разработчику удалось создать наглядную статичную инфографику, которая с помощью минимальных визуальных средств позволяет передать максимум смысла.

Скачать: Андрей Дорожный. Презентация «Между дизайнером и журналистом: как не превратить инфографику в унылые столбики» (pdf, 1.26 MB)

Сборный «Портрет инфографера» представила на встрече Елена Абашева, которая провела опрос профессионалов отрасли. Участниками исследования стали 39 разработчиков из 6 стран, с разным опытом работы и разных возрастных категорий. Они ответили на вопросы о том, что и для кого создают и откуда черпают вдохновение. На первом месте среди продуктов, над которым работают специалисты, — инфографика для изданий: ее создает 21 участник исследования. Затем идут дашборды (19), статичная инфографика для сайтов (16), спецпроекты с визуализацией (16), интерактивная инфографика для сайтов (13) и инфографика для соцсетей (9).

Скачать: Елена Абашева. Портрет инфографера (pdf, 455.23 kB)

Руководитель студии инфографики ТАСС Алексей Новичков рассказал о наиболее заметных работах своей команды. Студия была создана 1 октября 2016 года, сейчас ее коллектив состоит из 10 человек. В 2017 году они разработали более 24 проектов, которые набрали более 2,5 млн просмотров.

В числе наиболее ярких проектов студии — «Спутник один», посвященный полету первого искусственного спутника Земли. «Проект интересен тем, что мы создали комплексный набор активностей на сайте ТАСС и в социальных сетях. В соцсетях мы запустили прямую трансляцию полета спутника, рассчитали его траекторию, и в течение 4 дней можно было зайди и посмотреть, где он пролетает. Оказалось, что людям это интересно», — рассказал Алексей Новичков.

Еще одна работа ТАСС, посвященная освоению межзвездного пространства, — проект «Космонавты». Путешествие по сайту проекта представляет собой ленту времени, отправная точка которой — 12 апреля 1961 года. Интерактивная инфографика в увлекательной игровой форме рассказывает об истории космических полетов, людях и рекордах. О каждом событии и человеке можно почитать подробнее, наведя на него курсор. Наглядно сухие цифры достижений иллюстрируются анимированными фигурками космонавтов.

Одной из самых масштабных работ студии, по словам Алексея Новичкова, стал проект «Когда пришел Наполеон». В основу проекта, посвященного Отечественной войне 1812 года, легла карта французского инженера Шарля Жозефа Минара от 1869 года. Эта статистическая диаграмма представляет собой схему русского похода Наполеона, наглядно показывая все этапы, приведшие к поражению его армии. Следуя по маршруту наполеоновской армии, ТАСС приводит сравнение данных Минара с современными цифрами и рассказывает о ключевых моментах войны.

Проект состоит из двенадцати разделов, каждый из них — это органичное сочетание текста и инфографики. Предпосылки войны, цели и планы Наполеона, соотношение и расположение сил, важнейшие сражения и события — все это отражено в проекте, а самые важные моменты, в дополнение к основной карте, проиллюстрированы с помощью удобных интерактивных схем.

Спецпроекты инфографики ТАСС в 2017 и 2018 годах были отмечены рядом престижных международных премий, среди которых European Design Awards, Kantar Information is Beautiful Awards, международный конкурс в области инфографики Malofiej. По словам Алексея Новичкова, студия постоянно экспериментирует с новыми инструментами и форматами, осваивая перспективные для российского рынка направления: «Есть, например, направление „блиц инфографика“ — она должна появляться в тот день, когда произошло событие, или тогда, когда люди начинают интересоваться какой-то темой. Мы его активно сейчас развиваем». Многие комплексны проекты являются результатом объединенных усилий всего коллектива ТАСС.

Директор и основатель компании «Меркатор» Андрей Скворцов рассказал в своем выступлении о применимости метафор в инфографике. Он обратил внимание на то, что, пытаясь придать выразительность своей идее, разработчики в той или иной степени видоизменяют реальность. «Метафора — это неправда, которую мы пытаемся прилепить к цифрам, но она добавляет просмотры и усиливает аргументы», — говорит Андрей Скворцов. Главная задача при этом, по его словам, — соблюдение этических принципов: «Метафора — это манипуляция, и надо ее использовать во благо, не искажая данные». Делясь рецептом успеха, он порекомендовал следовать правилам «лучше одна метафора, чем много» и «лучше новая, чем знакомая».

Скачать: Андрей Скворцов. Презентация «Метафора» (pdf, 38.51 MB)