Обзор рынка маркетинга в социальных сетях и прогнозы от агентств

Социальные сети активно развивались в этом году — появилось большое количество интерактива для пользователей и новых форматов для рекламодателей, а мессенджеры окончательно отделились от соцсетей. Как в связи с этим поменялись SMM-стратегии брендов и на что придется делать ставку при продвижении контента в соцсетях в 2018 году, рассказали в диджитал-агентствах.

Андрей Иванов, исполнительный директор агентства SocialCraft

2017

Настоящий бум stories и live-трансляций уже свершился: 2017 год прошел под эгидой поддержки клиповости мышления современного общества за счет развития инструментов для «исчезающего», сиюминутного контента (хотя, произошел и небольшой отскок назад — stories теперь можно сделать хоть вечными). Эффективность и востребованность формата уже доказана Instagram — не станут рекламный инструментарий встраивать во что-то еле-работающее. Ждем подобных шагов по монетизации от Facebook и ВКонтакте.

Все, кто очень хотел запрыгнуть на хвост хайпа с чат-ботами должны были сделать это в 2017 году. Те, кто не успел, уже можно не пытаться — фурор не произведете и попадете в категорию «один из», особенно после кейсов Coca-Cola. Или просто придумывайте что-то из ряда вон.

Добавление к чат-ботам искусственного интеллекта поможет сделать его не только (и не столько) имиджевым, сколько функциональным. Это поможет и для имиджа и возможно для продаж (не за этим ли мы все работаем).

С точки зрения медийных инструментов в соцсетях основной упор был сделан на персонализацию рекламных сообщений и на повышение конверсии. Охват ради охвата уже мало кому нужен, в том числе за счет гораздо более узких таргетингов, парсингов и большей сегментации аудитории.

2018

В 2018 году за счет технически более сложных механик социальные сети станут все активнее использоваться в большом сплите digital-инструментов (а не как отдельный канал) для более глубокого вовлечения аудитории в коммуникацию с брендом.

Ввиду увеличения доли ситуативного контента и реакции аудитории на него, все бренды еще активнее пойдут в Stories и трансляции. Из минусов этого тренда: срок жизни такого контента станет короче, а скорость его написания будет расти (что может отразиться на качестве). Из плюсов (особенно для агентств): время сокращения количества постов, взамен на увеличение охвата этих самых постов потихоньку заканчивается — «исчезающего» контента нужно будет больше.

И, конечно же, мессенджеры будут еще активнее развиваться в будущем году. Думаю, что все ждут заявлений Дурова на Mobile Congress 2018. Это даст еще больший толчок развитию приложения, чем скандалы с Роскомнадзором, особенно учитывая, что Дуров обмолвился о монетизации сервиса в 2018 году.

Алексей Зуев, SMM-менеджер агентства Black Sugar (коммуникационная группа MOVIE)

2017

1. Рост мобайла. Тенденция сохраняется и в этом году, люди по-прежнему активнее заходят в соц сети с мобильных устройств.

2. Чат-боты. Получив первые успешные кейсы, почти все бренды в той или иной степени поигрались с чат-ботами, инструмент интересный, но быстро надоедает.

3. Маски, подарки, стикер-пэки. Бренды активно дарили подарки за активности, мессенджеры добавляли все новые трендовые маски и прочее.

4. Продажи в соцсетях выросли. Активное развитие маркетов и рекламных форматов сыграли положительно для брендов: стало удобнее позиционировать себя и свой товар в лентах пользователей.

5. Видеоформат по-прежнему усиливается. Пользователи еще больше привыкли к упрощенному потреблению контента.

6. Бренды активнее стали использовать нестандартные форматы интеграции в контент (видео, обложки, истории), что не удивительно: прямой таргетинг уже давно перестает давать ошеломляющие результаты.

7. Топ российских соцсетей уже сравнялся по возрасту и покупательской способности. Нельзя смело назвать Вконтакте — соцсетью подростков, FB — площадкой для маркетологов, ОК — соцсетью для моей мамы и т.д. Активные действия брендов на ключевых платформах, а не исключительных, стали приносить лучший результат.

2018

1. Соцсети активно феминизируются. Это касается в большей степени вовлеченности. Женская аудитория стремительно доминирует в комментариях, лайках, шейрах и промо активностях. Многие бренды уже сделали шаги в сторону адаптации контента и рекламных кампаний и далее явно будут вкладывать большие бюджеты на средний платежеспособный сегмент аудитории.

2. VR и AR, технологии уже начали интеграцию в площадки, чему способствует активное развитие нейросетей и заявления площадок (FВ).

3. Бренды значительно усилят свои бюджеты в социальные сети (как обычно).

4. Ожидаем больше рекламных инструментов и интеграций (больше внимания формату историй и лайвов), больше возможностей для маркетологов и таргетологов.

5. Мобайл окончательно добьет ПК: рекламы на экранах у пользователей ПК станет меньше!

Нина Малышевская, SMM директор Nectarin

2017

Алгоритмическая лента новостей во всех социальных сетях (пришедшая на смену хронологической) оказала колоссальное влияние на принцип работы в SM. Подавляющее большинство крупных брендов отказались от приоритета, связанного с увеличением числа подписчиков, переходя на работу по максимизации охвата и росту коэффициента engagement rate. Вовлеченность подписчиков в коммуникацию с брендом – то, к чему стремились команды «клиент + агентство» в 2017 году (нет сомнений, что и в 2018-м эта цель сохранится).

Ситуативный маркетинг из категории «хорошо бы» перешел в must have, обязательную программу. Нет смысла в очередной раз говорить о важности качественного контента, но стоит отметить, что в этом году резко увеличилась скорость работы по оперативной обработке инфоповодов в привязке к бренду и его контентной политике в социальных сетях. Фактически за считанные часы рождаются эстафеты и флэшмобы, а подборки лучших ситуативных постов регулярно появляются в профильных сми.

Все социальные сети от Instagram до «Одноклассников» увеличили количество новых инструментов (плюс выросла частота обновлений). Весь год шло своеобразное соревнование: кто быстрее применит новые возможности таргетинга; какой бренд первым выпустит динамические обложки или направит кнопки перехода на сайт в «сторис».

В целом можно смело сказать, что в 2017-м году социальные сети стали одним из ключевых каналов коммуникации брендов с аудиторией. Это совершенно логично в свете общей тенденции по увеличению рекламных бюджетов на продвижение в интернете по сравнению с ТВ и динамике роста мобильного мобильного трафика.

2018

Видимость поста в социальной сети как и в 2017 году будет зависеть от контента, его релевантности, уникальности и интересности для аудитории (и конечно, от того, насколько профессионально выстроена стратегия продвижения контента). Мы помним, что оценивает поста нейросеть, которая учитывает десятки тысяч факторов. Показатель для каждого сообщества будет разным. Принцип алгоритмической ленты меняется ежедневно, так как нейросеть обучается.

Будущее социальных сетей интерактивно. «Лайвы», чат-боты, динамические обложки с самыми разными механиками, виджеты и другие элементы автоматизации меняют инструментарий и характер SMM.

Принцип «здесь и сейчас» все больше распространится на контент: исчезающие «сторис» в данный момент есть в Instagram и Вконтакте, очевидно, что в следующем году другие социальные сети тоже интегрируют формат. Это означает еще более интересную и активную борьбу за внимание пользователей, в буквальном смысле необходимо донести месседж, пока контент не пропал из сети. Конечно, основное количество постов будет размещаться в стандартных формах (но и здесь уместно будет ввернуть модный мем «но это не точно!»).

Влияние блогеров и масштаб проектов с ними, судя по колоссальному числу запросов 2017 года, в 2018-м только продолжат расти. От точечных активаций все больше брендов хотят переходить на долгосрочные контракты. Хочется верить, что новые звезды ответят новым рывком в качестве контента и уровне креатива, в конце концов, не зря большинство лидеров топов уже обзавелись собственными продакшн-студиями.

В заключении хочу отметить одну из самых приятных тенденций года – интерес крупных брендов к оригинальным имиджевым проектам, в которых желание донести ценности бренда превалирует над стремлением прямо прорекламировать продукт. Нет сомнений, что в следующем году в социальных сетях нас ждет много челленджей и сюрпризов.