Экс-подрядчик по размещению рекламы в подземке требует признать расторжение договора недействительным

«Трейд Компани», экс-подрядчик по размещению рекламы в подземке, подал иск против Московского метрополитена. Претензия связана с односторонним расторжением контракта, сообщает RNS со ссылкой на определение суда.

В пресс-службе метро подтвердили, что «Трейд Компани» оспаривает расторжение контракта на 22 млрд рублей. Материальных требований в иске не заявлено. В определении суда указано, что иск принят к производству. Предварительное судебное заседание назначено на 15 марта.

«"Трейд Компани" обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к метрополитену о признании уведомления о расторжении договора на право размещения и распространения рекламы недействительным. Материальных требований в иске заявлено не было», — сообщили в пресс-службе метрополитена.

Напомним, в декабре метрополитен в одностороннем порядке расторг контракт на 22 млрд рублей с подрядчиком из-за того, что он не предоставил банковскую гарантию.

Кроме того, стало известно, что состав учредителей «Трейд Компани» в конце декабря 2017 значительно изменился. В него вошли Зарема Бейхчан, Сергей Годопетер и Александр Пузряков, получив в компании по 30% каждый. Александр Камышников, который ранее единолично владел «Трейд Компани», снизил свою долю в компании до 10%