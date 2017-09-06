Компания отреагировала на решение суда Москвы, принявшего сторону Сбербанка в споре о сделках, на которых монополия потеряла 67 млрд рублей



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«Транснефть», прокомментировав решение суда, сравнила работу «Сбербанка» с поведением финансистов из голливудского фильма «Волк с Уолл стрит».

Суть претензий «Транснефти» заключается в том, что ранее апелляционная инстанция приняла сторону банка в споре о сделках, на которых трубопроводная компания потеряла почти 67 млрд рублей.

В пресс-релизе «Транснефть» сообщила, что подготовила специальную презентацию и приобщила ее к материалам дела, но суд ни на один из аспектов иска не ответил. Тогда презентацию и основные тезисы по иску разместили на сайте.

«У банков нет никаких стандартов поведения на рынке, кроме одного, сформулированного в голливудском фильме «Волк с Уолл Стрит»: «Брать бабло у клиента из кармана и класть в наш карман». Сбербанк взял миллиард долларов из кармана государственной компании и отправил их на Кипр. Судя по решению, это теперь законно», — говорится в сообщении.

Речь идёт о том, что полученная в результате сделки прибыль «Сбербанка» была перечислена дочерней компании SIB, зарегистрированной на Кипре. Таким образом, вся полученная банком сверхприбыль по сделке (более чем $1 млрд) осталась в рамках его группы, правда за пределами финансового пространства Российской Федерации.

«Апелляционный суд своим решением развязал руки «волкам с Вавилова Стрит». Наверное, именно поэтому Заместитель руководителя «Сбербанка» Белла Златкис столь восторженно приветствовала его», — говорится в сообщении компании.

К заявлению «Транснефть» приложила фрагменты из фильма «Волк с Уолл-стрит», которые призваны более наглядно продемонстрировать недобросовестность «Сбербанка».