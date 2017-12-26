Матч между «Реалом» и «Барселоной» собрал более 2,2 млн пользователей соцсети одновременно

Несмотря на технические проблемы, трансляция матча между «Реалом» и «Барселоной» в качестве 4К собрала в «Одноклассниках» более 2,2 млн пользователей одновременно, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на представителей соцсети.

В среднем пользователи соцсети смотрели не менее 13 минут матча, в общей сложности к эфиру поключались более 4,3 млн зрителей. По словам представителя ОК, был достигнут рекорд по пиковым значениям одновременного смотрения.

Однако трансляция игры прошла не без проблем: из-за нагрузки на серверы в начале матча эфир был приостановлен для части аудитории. Но уже спустя 10 минут трансляция возобновилась.

«С самого начала матча мы увидели наибольший зрительский интерес к просмотру именно в разрешении 4К, и, надо признаться, это было для нас немного неожиданно. Мы приносим извинения зрителям и будем планировать серверные мощности с учетом востребованности 4К-трансляций»,— поясняет директор «Одноклассников» по продуктам «Видео» и OK Live Марина Краснова.

Кроме ОК игру показывал «Первый канал», в том числе на сайте, и транслировал сайт Sports.ru. Там его посмотрели чуть менее 250 тыс. человек.

Конкуренция со стороны интернета заставила активизировать переговоры о покупке прав на чемпионат Испании и канал «Матч ТВ», ранее отказавшийся от его показа из-за высокой стоимости. Трансляции турнира возобновятся на «Матче» с нового года, сообщили в компании.