О том, как преобразились товары на полке за последнее время, в нашей подборке

Картофель, печенье, ну и текила — как без нее? Вот, что упаковали агентства за последнее время.

Бабіна лета (Бабье лето)

Клиент: ОАО «Агроцентр Сула»

Агентство: Fabula Branding

Перед агентством была поставлена задача по комплексной разработке торговой марки картофеля. Команда Fabula Branding решила подчеркнуть добросовестный подход производителя к своему делу, создать образ отборного, выращенного с любовью продукта, выделить товар на полке. Также было принято решение о том, что бренд будет национально ориентированным. Этим объясняется белорусскоязычный нейм «Бабіна лета».

Главным стилеобразующим элементом дизайн-концепта выступают черно-белые фото бренд-персонажей — деревенских бабушек — носителей традиции, опыта, знаний и любви. Их образы поддерживают нейм и вместе с ним отражают главные идеи позиционирования — экспертность и душевность. Важно отметить, что на снимках, сделанных фотографом агентства специально для проекта, не актрисы, а настоящие белорусские хозяйки в обычных для них жизненных обстоятельствах — ситуациях, связанных с выращиванием и приготовлением картофеля. Имена и портреты бабушек на упаковках становятся своеобразными гарантами качества продукта.

Чтобы еще больше подчеркнуть идею экспертности, упаковка была сделана информационно насыщенной — на ней размещены также полезные характеристики картофеля, рекомендации по приготовлению каждого отдельного сорта и рецепты проверенных народных блюд.

Лаконичность и минимализм черно-белых фото создают контраст с насыщенным цветом фона и паттерном на тему «бабьего лета». Это добавляет упаковке выразительности и необходимой премиальности, как и утонченная типографика, фигурная плашка фудзоны, а также авторские значки инфографики в гравюрном стиле.

Видовая отстройка осуществляется по цвету фона и бренд-персонажу — каждая бабушка рекомендует отдельный сорт. Как результат, свежее и оригинальное для категории решение позволило привлечь внимание к новому продукту и удачно выделить торговую марку среди конкурентов.

fs disable

Лимонад из натуральных соков

Клиент: «ООО «Содружество»

Агентство: Z&G. Branding



Лимонад готовится без использования искусственных ароматизаторов и сахарозаменителей с добавлением натуральных соков. Чтобы продемонстрировать натуральность продукта, этикетка выполнена из прозрачной термоусадочной пленки, на которую нанесено изображение фрукта на ветке — он словно погружен в лимонад. Чтобы усилить идею, фрукт решили окружить пузырьками.

Для упаковки выбрана теплая цветовая гамма — желтый и светлый желто-зеленый цвета вызывают ощущение легкости, игристости. Акцент в упаковке сделан на фотоизображении фрукта, обрамленного листьями. Для названия выбран шрифт, имитирующий рукописный, который придает упаковке эмоциональность.

fs disable

Печенье в винтажном стиле

Клиент: «Брянконфи»

Агентство: Fabula Branding

Агентство Fabula Branding разработало дизайн упаковки новогоднего набора печенья для бренда «Брянконфи».



Большую часть упаковки занимает традиционная сюжетная иллюстрация в винтажном стиле. Уютная картинка создает желанное сказочное настроение, рассказывая волшебную историю о встрече деревенских детишек с Дедом Морозом.

Многофигурная, полная трогательных деталей композиция увеличивает время контакта потребителя с упаковкой — хочется все рассмотреть. Декоративная окантовка, напоминающая своей стилистикой рождественскую карамель, придает оформлению динамичности и яркости, делает товар более заметным на полке.

fs disable

Успешный дизайн текилы in-house

Новый дизайн перед новогодними праздниками решили подарить упаковке текилы Olmeca.

В компании Pernod Ricard Rouss отмечают, что этот промо пэк разлетелся в магазинах холдинга Х5. По словам представителей бренда, это было вполне логично ввиду успешного и выделяющегося дизайна, который был разработан внутренним дизайнером без привлечения агентств или глобальной команды.

Дизайнер вдохновлялся Днем мёртвых — национальным праздником Мексики. Этот праздник стали отмечать на территории современной Мексики ольмеки — древние народы, чьи каменные скульптуры человеческих голов известны на весь мир, а также являются ключевым образом айдентики текилы Olmeca Blanco. Именно такая культура легла в основу логотипа, этикетки и дизайна бутылки.



Бренд хотел создать игривый и яркий образ подарочной упаковки в целом, а разработанная специально для этой рекламной кампании графика была призвана объединить в себе образы праздника Дня мёртвых и стилеобразующие элементы текилы Olmeca Blanco.

Данная подарочная упаковка поддержана серией нэкхенгеров, которые представлены в трех цветовых решениях с соблюдением графической преемственности упаковки. Запуск данной линейки сопровождался размещением креативных паллет.

fs disable

Новая категория продукта в традиционном оформлении

Клиент: «Увелка»

Агентство: Fabula Branding

Агентство Fabula Branding разработало дизайн упаковки муки «Настоящая хозяйка» для российской компании «Увелка». Мука «Настоящая хозяйка» — это новая категория продукта в линейке бакалейной продукции бренда.

Дизайн упаковки сохраняет преемственность относительно существующих позиций. Так, доминирующим цветом в оформлении стал фирменный желтый. Для привлечения внимания к новинке было решено использовать фоновую заливку.

При этом, несмотря на яркость и заметность, упаковочное решение остается традиционным для категории. Например, сохранена привычная расстановка смысловых акцентов — внимание на категорию продукта. Характерно также использование гравюры в оформлении. Это делает упаковку понятной, создает эффект знакомости, вызывая доверие аудитории к новой торговой марке на полке.

fs disable

Сладкие «елочные игрушки»

Клиент: «Брянконфи»

Агентство: IPPON Design

Агентство IPPON Design сотрудничало с брендом «Брянконфи» сразу в двух проектах.

Креативная команда занималась разработкой дизайна упаковки серии новогодних печений «Брянконфи». Новое оформление обращает внимание на то, что фигурки печенья можно повесить на елку. Дизайн представлен в двух оригинальных вкусах.

fs disable

Разработать дизайн упаковки для новогодних конфет «Суфле в шоколаде» также поручили агентству IPPON Design.

Было принято решение сделать подарочную новогоднюю упаковку ассорти, сохранив вертикальный формат и стилистику основной линейки из четырех моновкусов.