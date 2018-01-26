Ненужные вещи мечты, девочка «на лайте» и лизоцимы – вот, что нафантазировали креативщики за последнее время

Подборки работ от креативных агентств, работающих в различных отраслях рекламы, уже стали традиционными. Серию обзоров 2018 года мы начинаем с видеороликов, выпущенных в конце прошлого или в начале этого года для российского рынка.

Ненужные вещи, новые мечты!

Клиент: Avito

Агентство: FCB ALMATY

FCB Almaty вошел в Новый год (и на российский рынок) с новой работой. Агентство выиграло тендер на разработку креативных ТВ-роликов для сайта объявлений Avito. Перед агентством стояла задача привлечь новых продавцов на сайт в постпраздничный период, когда люди избавляются от ненужных вещей и продают их. FCB Almaty в своих роликах показывают, что благодаря Avito всё бесполезное в одном доме может стать вещью мечты в другом. Съемки проходили в Алматы.

Девочка на Лайте

Клиент: «Абрау-Дюрсо»

Агентство: Sputniki

Агентство Sputniki и винный дом «Абрау-Дюрсо» показали, что значит «жить на Лайте». Коллаборация компаний делает первые шаги на территории ART и визуального искусства. У дома «Абрау-Дюрсо» прочный исторический фундамент. Для дома традиции имеют особое значение, они — гарантия мастерства виноделов. С другой стороны Абрау поддерживает современные тенденции и аудиторию, которая наравне с качеством выбирает близкую по духу продукцию.

Abrau Durso выпустили Abrau Light — игристый винный напиток, произведенный из молодого вина для свободолюбивой, открытой, жизнерадостной аудитории 18−35 лет. Sputniki пофантазировали на тему легкости попросили молодых digital-художников показать, что для них значит «жизнь на лайте»? Вот что из этого получилось.

«Лизоцимы» танцуют в ролике от «Лизобакт»

Клиент: Bosnalijek

Агентство: Main Target Group



Перед агентством Main Target Group стояла следующая задача — создать ролик о бренде «Лизобакт» компании Bosnalijek, где будет доступно и понятно изложена суть действия препарата. Агентству было необходимо сделать это эмоционально ярко.

Большое внимание было уделено музыкальному сопровождению и закадровому тексту. В ходе креативного брейн-шторминга было решено обыграть слово «конгениальность», которое означает «подобный, схожий». Именно это подчёркивает идентичность натурального человеческого фермента лизоциму в препарате Лизобакт. Персонажи нового ролика «Лизоцимы» танцуют, замиксовывают текст под модный бит и показывают свои мускулы.

Пятый канал создает чудо!

Клиент: Пятый канал

Креатив: авторы идеи — Белова Марина, Фоменко Марина, Оганезова Ольга, Тепляков Кирилл, Колпахчиев Михаил, сценаристы — Тепляков Кирилл, Сотсков Константин

«День ангела» — программа, в которой сбываются детские мечты. Ангелы программы — воспитанники детских домов. В этом году проект отмечает 5-летний юбилей. В преддверии праздника Пятый канал создал социальный ролик, направленный на привлечение внимания к детям без родителей. В нем показан весь драматизм детского одиночества. Каждый ребенок — это целая планета, где есть место веселью и шалостям, но все это теряет цвет и смысл, если рядом нет мамы и папы. И только надежда на чудо дает силы — вера в то, что родители обязательно придут за тобой, а ты сможешь взять их за руки.

Безграничные возможности смартфона в понимании Samsung

Клиент: Samsung

Агентство: Cheil Russia

Cheil Russia и компания Samsung Electronics запускают рекламную кампанию в поддержку док-станции Samsung DeX, которая заставляет по-новому взглянуть на возможности смартфонов.

Современный смартфон позволяет убрать в стол фотоаппарат, калькулятор, будильник, но он пока не в состоянии заменить полноценную работу на компьютере и подарить такое же погружение в фильм или игру по сравнению с телевизором большой диагонали. Понимая это, компания Samsung пополнила линейку мобильных устройств док-станцией Samsung DeX, с помощью которой ноутбук и игровую консоль можно смело добавить в список ненужных устройств.

Вышедший в эфир ТВ-ролик наглядно раскрывает новую трактовку безграничного смартфона, которая становится возможной благодаря док-станции Samsung DeX. В рекламе зритель увидит, как любой человек может превратить смартфон Samsung Galaxy S8 в то, что нужно именно ему. Для главы семьи он станет полноценным компьютером, чтобы работать с офисными приложениями, для ребенка — игровой приставкой, а мама сможет удобно серфить в Интернете на большом экране.

Старый друг — новые приключения!

Компания: NintendoRU

Nintendo сняла рекламный ролик Super Mario Odyssey для российских геймеров. Компания попыталась сыграть на ностальгических чувствах отечественных игроков. На видео, которое вышло аккурат перед Новым годом, российские геймеры играют в Марио везде, где только видят такую возможность. Увлеченные игрой, герои рекламы отказываются от своих первоначальных дел: родители юного музыканта купили приставку, чтобы он перестал шуметь, а молодой парень в клубе не обращает внимания на привлекательную девушку из-за игры.

Рекламный ролик Super Mario Odyssey был выпущен для российского телевидения и кинотеатров. Однако за месяц он набрал около 5 млн просмотров на YouTube.

Поздравляем с проигрышем!

Клиент: Hasbro

Агентство: Leo Burnett Moscow

Кампания «Поздравляем с проигрышем» состоит из диджитал-роликов: продуктовых и имиджевого. Если в продуктовых роликах мы в ироничном ключе видим, что может сулить родителям «проигрыш», то в имиджевом раскрывается едва ли не самый трогательный инсайт из жизни родителей и их детей — и здесь поздравление с проигрышем звучит абсолютно искренне.

Именно во время настольных игр, а не родительских собраний, папа и мама могут увидеть, как на самом деле повзрослел их малыш. Например, когда тот впервые объяснил больше, чем папа, карточек в Taboo или смог удержать башню в Jenga в свой ход. Тот случай, когда проигрыш в радость.