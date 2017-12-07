Свежие решения от брендов и агентств по продвижению самых разных продуктов

Кукуруза-тинейджер, оленеводы Якутии, монгольский хан, неизвестные таланты известных личностей и, конечно, несколько предновогодних кампаний – вот, что появилось на российском рынке за последнее время.

Кукуруза, молодость и приключения от Bonduelle

Креативная команда агентства SLAVA постаралась создать для Bonduelle сказочный мир с яркими персонажами, за взаимоотношениями которых зрителю будет интересно наблюдать. Это своеобразный мини-сериал с большим потенциалом для развития и создания новых «серий».

Главный герой ролика – Молодая Кукуруза, типичный тинейджер с юношеским максимализмом. Для него провести вечер в салате с родителями – такая себе перспектива. Вот он и покидает родительский дом, чтобы найти кулинарные приключения на свою голову. Такой подход диктует и новый визуальный стиль коммуникации. Вместо бескрайних полей спелой кукурузы мы показываем интересные характеры и фокусируемся на истории.

«Новый ролик получился ярким и запоминающимся, благодаря милым персонажам и доброму семейному юмору. Мультяшный стиль коммуникации – неотъемлемая часть бренда Bonduelle, узнаваемый и любимый. В легкой и непринужденной форме мы анонсируем появление Молодой Кукурузы, предлагая попробовать ее прямо из банки, ведь только так можно понять разницу во вкусе», – рассказывает Анна Лебедева, Marketing Manager Bonduelle EurAsia Markets.

Северное сияние и «Уголки России» сока «Добрый»

Бренд «Добрый» совместно с Cheil Russia запустил необычный ТВ ролик в продолжение рекламной кампании линейки вкусов «Добрый «Уголки России».

По сюжету действие происходит в якутском поселке оленеводов, в настоящем чуме. Мама наливает сок «Добрый» из новой вкусовой линейки, рассказывая историю о том, что гранаты растут на юге, в далеком Дагестане, на деревьях с «ветками, как рога оленя». Мальчик в своих фантазиях сразу же представляет волшебное дерево с привычной ему формой оленьих рогов, покрытых зеленью и фруктами. Ребенку так нравится этот необычный вкус, что он сразу спешит в соседний чум, чтобы поделиться им со своей знакомой девочкой.

В съемках приняли участие этнические якуты и настоящие мама с сыном, что добавляет ролику естественности и правдивости.

Монгольский хан и современный предприниматель в ролике от WebMoney

Система WebMoney Transfer представила новый ролик «Построй свою империю с WebMoney» – мистическую историю о деньгах и власти.

Действие разворачивается в Монгольской империи, где величественный хан принимает подношения. Один из дарителей совершает денежный перевод с помощью решения WebMoney, отсканировав QR-код с книги хана. Далее зритель переносится в одну из башен «Москва-Сити», где предприниматели только что заключили успешную сделку, закрепив ее денежным переводом с мгновенным зачислением средств.

При съемке исторической части было очень важно, чтобы каждый кадр отражал дух времени. Съемочной команде пришлось искать нужные костюмы и реквизиты в разных цехах Москвы, а также договариваться об аренде с владельцами антикварных предметов интерьера. Прочувствовать атмосферу помогает и авторская музыка, написанная специально для видеоролика. Проект реализован совместно с командой Eclectic Sun Productions.

Сеть супермаркетов «Бахетле» представила москвичам вкусный имиджевый ролик

Сеть «Бахетле» славится разнообразием татарской выпечки, лапши, пельменей и вареников ручной работы, широкого ассортимента готовой кулинарии.

При создании рекламной кампании супермаркет основывался на своем фактическом позиционировании с акцентом на продукцию собственного производства. Праздничный стол накрыт национальными блюдами, приготовленными вручную прямо в супермаркете. При этом традиционная ручная технология приготовления сочетается с ресторанным оформлением и внимательным отношением к мельчайшим деталям.

Ролик знакомит нас с важными для компании элементами в работе. Каждая деталь наполнена особым смыслом:

теплая цветовая гамма – связь с национальной горячей выпечкой;

европейский процесс приготовления готовых кулинарных блюд – связь с «высокой» кухней;

союз продавцов и поваров – свежесть блюд, приготовленных «здесь и сейчас»;

стол с изобилием национальных блюд – домашняя кухня, радушие и гостеприимство

Новогодний каталог «Конфаэль»

За многолетнюю историю шоколадной фабрики по производству подарков и конфет никогда не запускалась реклама. В этом году бренд решил выпустить предновогоднюю рекламу каталога конфет и подарков. За выполнение этой задачи взялось молодое продакшн-агентство ATELIER, специализирующееся на репортажных и рекламных роликах.

Ролик рассказывает историю девушки, которая не успела купить подарки близким, друзьям и боссу, а за окном уже 31 декабря. На помощь ей приходит Новогодний каталог «Конфаэль», который становится ее новогодним чудом.

Аудитория бренда преимущественно b2b, но ролик должен был охватить и b2c, срабатывая на узнаваемость.

Цепочка поздравлений от Alpen Gold

Каждого из нас окружает множество людей, с которыми хочется поделиться новогодним настроением. Почувствовать себя настоящим Сантой и подарить своим друзьям и знакомым радость можно будет, приняв участие в акции Alpen Gold «Кому ты передашь новогоднее настроение?», создав свою цепочку поздравлений или присоединившись к цепочке друга.

Свою «цепочку поздравлений» построили и герои новогоднего рекламного ролика Alpen Gold. В основе его сюжета лежит красивая рождественская история, рассказывающая, что подарить радость можно любому и сделать это очень легко.

Новогодняя рекламная кампания Почта Банка

Идея новой рекламной кампании Почта Банка была разработана креативным агентством Instinct.

Кампания должна была рассказать о преимуществах нового вклада в Почта Банке и повышенной ставке для пенсионеров. Каждый, кто открыл вклад в банке, сделал большое дело на благо своей семьи, и за это ему можно простить любые мелкие оплошности. Почта Банк подает пример того, как это сделать.

Игорь Чапурин и Пётр Аксенов раскрывают таланты в фильмах Rémy Martin

В 2017 году дизайнер Игорь Чапурин и ювелир Петр Аксенов продолжат международную кампанию One Life/Live Them и помогут миллениалам переосмыслить свои таланты в серии минифильмов.

Еще совсем недавно профессиональный путь определялся на всю жизнь, оставляя всем остальным нераскрытым талантам человека лишь статус хобби. Усовершенствованный культовый дизайн XO коньячного дома Rémy Martin объединяет новых героев в поколении «слэшеров» – неутомимых и талантливых людей, успевающих прожить несколько жизней в течение одной.

В этом году к созвездию героев Rémy Martin присоединились Пётр Аксёнов и Игорь Чапурин. Аксёнов и Чапурин, которые представят свои ранее неизвестные таланты.