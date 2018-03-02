Креативные решения для визуального образа брендов в нашем регулярном обзоре

Ребрендинг Музея-панорамы, фуд-терминалы, «открыточный мессенджер», обновленная пивоварня — это и многое другое в нашей традиционной подборке по брендингу.

Ребрендинг Музея-панорамы « Бородинская битва» от Charsky studio

Команда Charsky studio провела ребрендинг Музея-панорамы «Бородинская битва» (кстати, любимого московского музея автора подборки).

«Место, где история становится впечатлением» — так дизайнеры сформулировали суть обновлённого бренда.

Музей, экспозиция которого посвящена Отечественной войне 1812 года, активно работает над привлечением посетителей, предлагая различные форматы контента: постоянную экспозицию, временные выставки, обзорные и тематические экскурсии, детские занятия и музейные праздники. Из музея в классическом понимании Бородинская панорама превратилась в объект культуры, где можно прикоснуться к истории и получить новые знания в формате edutainment («самообучение, саморазвитие»)

Charsky studio разработала для музея-панорамы «Бородинская битва» новую платформу бренда, фирменный стиль, шаблоны макетов рекламно-информационных материалов и сувенирной продукции, структуру и дизайн нового сайта.

Основным источником вдохновения, конечно же, стало грандиозное полотно Франца Рубо «Бородино» —заглавный экспонат музея.

В новом логотипе отражена идея патриотизма и грандиозности панорамы, также удалось передать оптическую иллюзию, магическое свечение, которое впечатляет посетителей музея. В форме логотипа прослеживаются ассоциации с военной атрибутикой той эпохи: наградными крестами, знаменами.

Форма развернутой панорамы — основной стилеобразующий элемента фирменного стиля. Связь истории и современности отражена за счет контраста лаконичной векторной графики и фотоизображений полотна и других музейных экспонатов.

Была подобрана минималистичная типографика: чистый современный гротески центральная выключка, апеллирующая к стилистике документов XIX века.

Основные цвета бренда тоже выбраны не случайно: голубой — цвет основного здания панорамы, цвет неба, которое занимает половину полотна и дополняющий его золотой — металл, оружие, орден.

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В рамках фирменного стиля были обновлены структура и дизайн сайта. Сайт стал интуитивно понятным и удобным в первую очередь для посетителей.

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Фирменный стиль компании Resif от PG branding

Компания «RESIF» была основана как дочернее предприятие французской компании «RESIF Technologies». После отказа французского управления у компании в Беларуси поменялись владельцы, что и стало переломным моментом для развития «RESIF». Для движения дальше необходимо было понимать суть бренда.

В рамках проекта стояла задача по разработке бренд-платформы и фирменного стиля для компании.

Основным фактором качественной работы в любой компании является ее персонал. Но технологичность «RESIF» определяется еще и современным оборудованием, качественными инструментами.

Поэтому ключевым элементом фирменного стиля стал знак — Х. Его форма напоминает инструмент для фрезерования — концевую фрезу с четырьмя резцами. Фирменный паттерн напоминает лабиринт. Он передает суть бренда — решение сложных механических задач. RESIF помогает своим клиентам справляться с задачами, за которые не берутся многие конкуренты. Точность, логика, уверенность — такие качества необходимы, чтобы справляться с запутанными головоломками и лабиринтами.

В результате проекта компания начала новый этап развития с новым фирменным стилем. Созданный на основании уже существующей корпоративной культуры, он легко воспринимается сотрудниками и формирует положительный имидж в глазах партнеров.

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Единый визуальный образ « Агрокомплекса» от DDVB

«Агрокомплекс» — это крупнейший агрохолдинг в России.

Перед агентством DDVB была поставлена задача — разработать для всего ассортимента «Агрокомплекса» единый гармоничный визуальный образ, который бы унифицировал все продукты в рамках одного бренда и решал проблему дифференциации их между собой.

Одно из основных преимуществ «Агрокомплекса» — широкий ассортимент продовольственных товаров. Подчеркнуть такую вариативность креативная команда решила, разложив все категории по цветовому спектру таким образом, что каждый продукт отличается от другого, но вместе они образуют гармоничную палитру.

Кроме того, в каждом дизайне был использован общий для всех упаковок растительный элемент, что, с одной стороны, объединяет продукты в единую систему, а с другой, подчёркивает натуральность производства «Агрокомплекса».

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Агентство Funky Business разработало новый бренд светодиодных ламп Promax

Компания Promax только начинает свой путь, но уже готова снабдить дома обычных людей профессиональными лампами со светодиодами Samsung, которые служат от 5 до 15 лет. И если высокое качество продукции — вопрос решенный, то за вопрос разработки, позиционирования и визуализации нового бренда взялось екатеринбургское агентство Funky Business.

После проведенных исследований, команда проекта поняла, что 95% покупателей лампочек — мужчины. Это определило строгий характер бренда и экспертную, но доступную тональность коммуникации. Также, помимо позиционирования были разработали все коммуникационные материалы и брендбук.

В визуальной части агентство сделало ставку на преобладание синего цвета, который привлекает внимание на полке и не используется у конкурентов. В данном проекте он также символизирует неосвещенное пространство, белый — освещённое. Граница проходит как раз между колбой и радиатором лампы, что выводит последнюю на первый план и дополнительно иллюстрирует идею.

Голубой или жёлтый круг на лицевой стороне сообщает покупателю о температуре света: холодной или тёплой, соответственно. А взрыв-схема сбоку иллюстрирует компоненты лампы и открытость бренда: человек видит, за что платит.

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Fresh Shelf: продуктовые фуд-терминалы от Repina Branding

Компания Fresh Shelf представляет собой интернет-сервис по доставке продуктов в сегменте премиум. Он объединяет магазины крафтовых продуктов, фермерские хозяйства и т. д. и позволяет клиенту забрать продукты в подъезде своего дома в фуд-терминалах или в офисе в любое удобное время.

Задача: создание целостного узнаваемого бренда.

Нужно было привлечь внимание потенциальных клиентов, сформировать внешний вид самого терминала, в том числе как объекта интерьера, вписать его в окружающую среду, отразить в брендинге идею свежести, вызвать доверие не только у потенциальных клиентов, но и партнеров, которые могут подключиться к системе.

Работа агентства

В работе команда отталкивалась от структуры самого объекта брендинга. Фуд-терминалы состоят из модулей и могут иметь различную конфигурацию: например, некоторые терминалы содержат ячейки для химчистки, товаров для дома и т. д. Соответственно модульность отражена и в фирменном стиле: все элементы сочетаются в любом варианте и размере, что позволяет менять конфигурацию блоков-ячеек без потери смысла.

Принципиальное значение имел сам дизайн терминала: важно было подчеркнуть премиальность предоставляемых сервисов, отстроиться от ближайших конкурентов, отразить технологичность проекта.

Терминал рассматривался как интерьерный объект, поэтому использовались образы, которые не только ярко отражают тему еды, но и хорошо смотрятся в интерьере. В итоге выбор был сделан в пользу сочетания коричневого и зеленого цветов: сам терминал цвета дерева, а все образы яркого зеленого цвета, который специально тестировался и подбирался.

Иконографика сервиса (схематичные изображения фруктов и других продуктов) и логотип (это и авокадо, и листок) также отражают идею свежести в технологическом аспекте.

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Новый бренд альтернативных открыток для повседневного общения от «Арт и Дизайн»

Новый бренд открыток «Печенька радости» ломает стереотипы о том, что открытки — это только котики и цветочки, а дарить их — скучно и старомодно.

«Печенька радости» — это территория самых модных и, порой, очень неожиданных дизайнов. Здесь говорят на современном языке и не стесняются в выражениях. Это открытки, которые можно дарить не только на праздники, а внутри них не только пожелания и комплименты.

Открытки бренда «Печенька радости» покупают, чтобы рассмешить, подбодрить, подколоть, поддержать, напомнить, признаться, заявить, высказаться, поболтать, поделиться… можно продолжать очень долго. В общем, это открытка, которая создана для общения, так называемый, «открыточный мессенджер».

Всего в бренде 39 открыток, каждая идет в комплекте с модным, ярким конвертом. Помимо этого в коллекции представлены дизайнерские конверты для денег. Миниатюрный формат, совершенно иной подход к текстам и изображениям — всё это делает новые открытки не только приятным подарком, но и настоящим средством повседневного общения.

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Ребрендинг сети клиник « Сова» от студии дизайна и

брендинга TWET

Сеть многопрофильных медицинских клиник «Сова» (г. Саратов, г. Волгоград) состоит из многопрофильной медицинской клиники, круглосуточного хирургического стационара и стоматологической клиники. Также в нее входят три автономных подразделения:

сеть детских медицинских клиник « Совёнок»;

Совёнок»; клиника репродуктивных технологий « Сова ЭКО»;

Сова ЭКО»; платформа для оказания удаленной медицинской помощи « Sovaonline».

Быстрый рост числа клиник и направлений оказания медицинской помощи сделал необходимым решить задачу создания понятной и удобной архитектуры бренда, отразив принципы работы клиники через ее визуальный образ.

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Брендинг для тюменской пивоварни и упаковка первой флагманской линейки от агентства UNBLVBL

Тюменская пивоварня Dogma обратилась в агентство UNBLVBL c двумя задачами: брендинг самой пивоварни и упаковка первой флагманской линейки.

Догма — это набор принципов и убеждений, которыми пивовары руководствуются при создании рецептов и в процессе производства пива. Как нам объясняют сами пивовары, это некая дань традициям классического пивоварения и экспериментальный подход к созданию рецептов, постоянный поиск новых ароматов и вкусовых оттенков.

В креативной команде проекта в ответ на это родилась концепция: «Dogma. Old school — new rules» («Догма. Старая школа — новые правила»).

Первая флагманская линейка отражает ценности свободы и дух приключений, эмоции сродни тем, что мы испытываем, когда достигаем наших самых заветных целей.



Основная метафора: пиво — это путешествие, а впечатление от хорошего пива по яркости может сравниться с воспоминаниями о далеких и когда-то незнакомых городах, с чувствами от первого покорения вершины, ощущения власти природы, выхода на яхте в открытое море или скорости трассы на любимом байке.

Не так часто можно собраться и отправиться в горы, но собраться с друзьями и выпить вкусного и интересного пива — можно гораздо чаще.

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Новая торговая марка сидров от агентства A. STUDIO

Пивоваренный завод «Альпина» выпускает на рынок новую торговую марку сидров «Щедрая долина». Название и дизайн упаковки разработало агентство A.STUDIO.

Название «Щедрая долина» имеет прямую связь с местом. Образ долины отсылает к составу сидра, месту происхождения ингредиентов, придает ассоциации с плодами яблок, винограда и другими дарами природы. Щедрая — как характер и черта места, передает насыщенность, богатство, желание делиться и радовать. Название имеет загадочный, но в то же время теплый образ.

Одной из особенностей сидра является его упаковка — бутылка не пивного формата. Нетипичное решение для данной категории позволяет вывести продукт на иной уровень и расширить ситуации потребления. Сидр можно подарить, прийти с ним в гости, устроить теплую посиделку и даже романтический ужин.

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Мясные деликатесы Elicatesse от агентства « Гордость»

Перед брендинговым агентством «Гордость» была поставлена задача разработать нейминг, логотип и дизайн элитной коллекции мясных деликатесов. В оформлении упаковки должны быть заложены ощущения гастрономического удовольствия и признание высокого статуса, которые обеспечены потребителям, предпочитающим именно этот продукт.

Выбранное название Elicatesse идеально соответствует концепции торговой марки. По звучанию оно напоминает слово «деликатес» и точно указывает на сегмент продукта. Первый слог в нейме намекает на элитарность и уникальность. Окончание «эссе» придает продукту авторское звучание, близкое к творчеству и искусству. Названию сопутствует изящное шрифтовое начертание с веточкой розмарина, добавляющей логотипу пикантности.

Для линейки Elicatesse была создана солидная упаковка в едином стиле: темные сдержанные тона, золотое тиснение. Цветовой акцент указывает на сорт деликатеса. В качестве визуализации изысканного копченого вкуса продукта выступает иллюстрация дыма вокруг окна для демонстрации мясного изделия. Данное решение выделяет ассортимент Elicatesse на полке магазина, подчеркивая его исключительность.

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Студия LINII Group разработала СТМ аксессуаров для мобильных телефонов и компьютеров

Выбранное название Moonfish («лунная рыбка», «рыба-луна») одновременно современное, эмоциональное, технологичное. Чтобы поддержать общую технологичность бренда, его логотип был создан из самых простых форм. За счет этого он легко считывается и может быть использован в самых мелких размерах, вплоть до микро-нанесения на элементах продукции.

Основным цветом бренда стал насыщенный черный, яркие акцентирующие оттенки кодируют категории. Такое кодирование дало возможность быстрее ориентироваться в серии. Подробнее на Sostav.

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Фирменный стиль для « Воробей Маркет» от Depot WPF

Разрабатывая фирменный стиль, дизайнеры Depot WPF учитывали, что бренд должен жить в разных плоскостях — вывеска, навигация, элементы интерьера, реклама и т. д. Идея предложенного стиля — «печать воробья» на различных продуктах, относящихся к малоизвестным, но надежным торговым маркам. Это своего рода гарантия качества, выбор и рекомендация специалистов торговой сети. Яркие стилизованные пиктограммы продуктов помогают покупателям в навигации. Подробнее на Sostav.

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Мастерская Candle Bar воплотила в жизнь брендинговый проект от ВШБ

Компания обратилась в Высшую школу брендинга с целью разработки полноценного бренда свечей ручного производства на массовом рынке.

Ядром целевой аудитории проектного бренда были названы женщины 25−35 лет, предпочитающие крафтовые вещи с историей, душой, которые изготовил конкретнй человек. От товара они ожидают необычного дизайна и доступности в приобретении.

Ценности: уют в доме, теплота души, внутренняя гармония, единение, искренность

Миссия: делать мир светлее

Стиль и интонация: теплая, ламповая, уютная, заботливая, добрая, спокойная.

Метафора: сказки на ночь

Нейминг: Honey Tale

Теперь свеча поступает в продажу без коробки, частично покрытая этикеткой, и потребитель может полностью осмотреть ее, задействовав тактильные и обонятельные чувства. Также разработана подарочная упаковка в виде коробки-шкатулки. Подробнее на Sostav.