Обманщика – за МКАД, микробов – в космос

Последние digital-решения от отечественных агентств. В этой подборке расскажем об играх на Wi-Fi.ru, онлайн-конкурсах и интерактивной студии «Первого канала».

Unilever отправила обманщика за МКАД

Клиент: Unilever/Clear

Агентство: Initiative

Компания Unilever при поддержке агентства Initiative стала первым рекламодателем, запустившим рекламную кампанию в инновационном видеоформате на сайте Wi-Fi.ru.

Это формат видеобаннера, где реализована возможность интерактивной коммуникации пользователя с креативом. Во время просмотра ролика пользователю предлагается поиграть в игру, связанную с сюжетом рекламы, затем — после игровой коммуникации — продолжается демонстрация ролика.

Рекламная кампания запущена в поддержку бренда Clear. В ролике фокусируется внимание на том, что шампунь Clear выполняет свои обещания и действительно защищает от перхоти. Во время просмотра рекламы можно переключиться на игру с коммуникацией «Не позволяй себя обманывать», где нужно нажатием на экран или пробел сделать так, чтобы обманщик улетел как можно дальше (за МКАД, в другие страны, на другие планеты).

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Сайт: http://artesian.space/projects/clear/ (ссылку необходимо открывать с мобильного устройства)

Архитектура вкуса

Клиент: Unilever / Hellmann’s

Агентство: Unite

Бренд майонеза Hellmann’s (Unilever) и агентство интегрированных коммуникаций Unite проводят гастрономический фестиваль «Архитектура вкуса» с конкурсами сразу для двух аудиторий: шеф-поваров и посетителей ресторанов.

Разработанная агентством Unite концепция основана на сравнении кулинарного шедевра с архитектурной композицией, в фундаменте которой — вдохновение и идеи повара. Поэтому особый акцент делается на историях создания блюд — их рассказывают участвующие в акции шеф-повара и оценивают гурманы. Для участия в гастрофестивале шеф-повару необходимо разработать специальное меню, включающее рецепты с майонезом Hellmann’s. Каждую неделю гости ресторанов определяют победителя: автор блюда, набравшего больше всего отзывов в соцсетях с хештегом #архитектуравкуса, награждается дизайнерским именным фартуком или кофром для ножей. А в финале конкурса жюри из шеф-поваров известных ресторанов выберет трех лучших «архитекторов вкуса», которые отправятся в знаменитую кулинарную школу Алена Дюкасса в Париже.

Параллельно проводится конкурс для гурманов — посетителей ресторанов. Они пробуют блюда из фестивального меню и делятся впечатлениями в соцсетях с хештегом #архитектуравкуса. Раз в месяц автору самого креативного отзыва вручается iPhone.

Некаплизный конкурс

Клиент: «Тизин»

Агентство: BrandNew

«Некаплизный конкурс» — новый спецпроект бренда «Тизин» и агентства Brandnew, акцентирующий внимание на преимуществах спрея перед другими традиционными форматами, например, каплями.

Для этого конкурса на сайте был создан раздел «Некаплизные истории», в котором рассказывается, как дети избегают закапывания в нос. Десять коротких смешных стихотворений в стиле Григория Остера с уникальными иллюстрациями к каждому из них призваны не только поднять настроение маме и ребенку, но и дать возможность проявить себя творчески.

На сайте конкурса мамы могут выбрать стихотворную историю, которая им близка, и загрузить максимально подходящую к ней фотографию. Затем они могут поделиться своей историей в социальных сетях: каждый репост принесет им пять дополнительных «лайков». Такая методика позволит нарастить присутствие бренда в информационном поле. Итоги конкурса подводятся еженедельно. Призовой фонд — 10 сертификатов номиналом от 3 000 до 10 000рублей.

Сайт: https://deti.tyzine.ru/

«Время» — 50 лет в эфире

Компания: «Первый канал»

Программа «Время» отпраздновала полувековой юбилей. К этой дате «Первый канал» опубликовал спецпроект на своем сайте, посвящённый истории программы «Время». Любой может перенестись в знаменитую студию при помощи интерактивной панорамы и отправиться в путешествие во времени.

Сайт: https://www.1tv.ru/vremya50/

Также в рамках празднования юбилея Екатерина Андреева, которая является бессменной ведущей программы «Время» уже 20 лет, примерила на себя образы ведущих разных лет. Воссоздать основные модные тренды каждого десятилетия удалось с помощью стилистов программы «Модный приговор». Обзор на Составе.

Отправь микробов в историю!

Клиент: Domestos

Агентство: АДВ Диджитал, Initiative

Главная задача, которая стояла перед агентствами — рассказать о том, что новый чистящий гель Domestos убивает микробы до 4 раз быстрее, а также поддержать кампанию по запуску бактерий в космос. Этот эксперимент проходил при участии музея «Живые системы» на аэродроме в Переславле-Залесском. (Обзор на Составе).

В поддержку этой кампании и нового чистящего геля Domestos агентство Initiative запустило спецпроекты на популярных площадках — новостном портале «Новости mail.ru» и в соцсети «Одноклассники». В рамках спецпроекта на «Новости mail.ru» можно узнать все о бактериях, которые живут с нами каждый день — какие заболевания они вызывают и чем опасны, о миссии бренда и, конечно, об историческом событии по запуску микробов в космос.

Сайт: https://microbes.news.mail.ru/

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Также в рамках кампании агентство АДВ Диджитал придумало и разработало виртуальную лабораторию, в которой сравнивают действие продукта с народными средствами борьбы с микробами. В формате интерактивного видео пользователи наблюдают, как умирают микробы в различных условиях, а некоторые эксперименты даже сняты через микроскоп.

Сайт: https://microbes.news.mail.ru/experiment

В продолжение масштабного проекта Domestos предлагает поучаствовать в захватывающей игре в соцсети «Одноклассники». За каждого убитого микроба начисляются «Оки» — валюта пользователей ОК.ru. Кроме того, игроки могут увеличить баллы за убитых микробов в 4 раза и получить суперсилу — для этого нужно ввести промо-код с нового чистящего геля Domestos. В игре применяется уникальная механика — возможность синхронизации со смартфоном. Пользователи могут стрелять в микробов прямо с телефона, при этом бактерии появляются на экране десктопа. Таким образом, в арсенале игроков два оружия на выбор — мышка или смартфон. Причём владельцы гаджетов попадают в самую гущу событий — микробы безжалостно расползаются по их мониторам, и чтобы уничтожить бактерии, игроки должны наводить на них смартфон и стрелять.

Сайт: https://ok.ru/dk?st.cmd=anonymMain&st.redirect=%2Fgame%2Fmicrobes

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5 миллионов на стартап

Клиент: PernodRicardRouss

Агентство: Progression

Новая digital-активация от Progression заключается в онлайн-конкурсе для предпринимателей. Принять участие в нем могут стартап-команды со всей России. Для этого им нужно до 8 февраля оставить заявку на сайте конкурса и быть готовыми приехать на Гранд Финал в Москву в случае победы на онлайн-этапе. Конкурс направлен на поддержку инновационных проектов, призванных улучшить жизнь людей. Чтобы участвовать в конкурсе, автор стартапа должен иметь команду (от 2 до 5человек), прототип продукта и бизнес-план. На первом этапе будут отобраны пять команд, которые приступят к выполнению различных заданий, демонстрируя нестандартные подходы к развитию бизнеса и готовность принимать решения в самых неожиданных ситуациях. Каждую неделю одна команда будет покидать конкурс (решение об этом будут принимать жюри и онлайн-зрители). В финале победитель первого этапа будет соперничать с еще четырьмя командами, отобранными венчурными инвесторами. Решение о том, кто же получит 5 млн рублей, будут принимать онлайн-зрители, гости мероприятия и профессиональное жюри.

Отмечается, что самые активные онлайн-зрители получат призы от организатора конкурса и приглашение на финал.

Сайт: http://www.pernod-ricard-rouss.com/chivaschallenge/

Новый сайт «Российского капитала»

Клиент: РосКапиталБанк

Агентство: Dalee

РосКапиталБанк и агентство Dalee представили новый сайт «Российского капитала» со всеми онлайн-сервисами банка. Банк специализируется на услугах для частных и корпоративных клиентов. При разработке пользовательского интерфейса были учтены цели и задачи обеих целевых аудиторий.

Дизайн, выполненный специалистами банка, сохраняет фирменный стиль и узнаваемость бренда. Совместив его с технологическими разработками агентства, Банку удалось создать качественный и красивый сайт, отвечающий всем требованиям пользователей.

Из ключевых функций нового сайт выделяют возможность самостоятельно планировать свое финансовое будущее с помощью калькуляторов вклада и кредита. Теперь клиенты могут сами подобрать подходящее решение и оставить заявку «в один клик».

Сайт: https://www.roscap.ru