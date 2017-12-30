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Сериал Психологини (СТС)

Российские и зарубежные сериалы, новинки и продолжения, которые завоевали любовь зрителей и занимают самые высокие рейтинги в этом году, по версии СМИ и экспертов — наш сводный рейтинг.

1. «Игра Престолов» (Game of Thrones)

Жанр: фэнтези, драма

Страна: США, Великобритания

Режиссер: Дэвид Наттер, Алан Тейлор

В ролях: Питер Динклэйдж, Лина Хиди, Эмилия Кларк, Кит Харингтон

Сериал снят по мотивам серии романов Джорджа Р. Р. Мартина «Песнь Льда и Огня». К концу подходит время благоденствия, и лето, длившееся почти десятилетие, угасает. Вокруг средоточия власти Семи королевств, Железного трона, зреет заговор, и в это непростое время король решает искать поддержки у друга юности Эддарда Старка. В мире, где все — от короля до наемника — рвутся к власти, плетут интриги и готовы вонзить нож в спину, есть место и благородству, состраданию и любви. Между тем, никто не замечает пробуждение тьмы из легенд далеко на Севере — и лишь Стена защищает живых к югу от нее.

2. «Твин Пикс» (Twin Peaks)

Жанр: триллер, драма

Страна: США

Режиссер: Дэвид Линч

В ролях: Кайл МакЛоклен, Шерил Ли, Майкл Хорс, Криста Белл Зюхт, Мигель Феррер

25 лет назад жители маленького городка Твин Пикс были ошеломлены загадочным убийством королевы школы Лоры Палмер. Но история еще не закончена, события давно минувших дней дают о себе знать. Интересно, что к работе над возрождённым сериалом привлекли многих актёров и членов съёмочной группы «Твин Пикс» (1990-1991), даже тех, кто уже ушёл на пенсию. Всего задействовано 39 актёров и актрис оригинального сериала.

3. «Рассказ служанки» (The Handmaid’s Tale)

Жанр: фантастика, драма

Страна: Канада

Режиссер: Майк Баркер, Рид Морано

В ролях: Элизабет Мосс, Ивонн Страховски, Макс Мингелла

Действие разворачивается в будущем, в республике Гилеад, где у власти стоят военные. В стране жестокие порядки и нравы, уважением в обществе пользуются только офицеры и их жёны. Помимо тоталитарного устройства общества, в мире будущего есть серьёзная проблема — бесплодие. Лишь каждая сотая женщина способна к воспроизведению потомства. Чтобы продолжить офицерский род, семьи берут в дом служанку — суррогатную мать из числа простых женщин, способных к деторождению. Исполнив долг, служанка должна расстаться со своим ребёнком и перейти на службу к новым хозяевам.

4. «Легион» (Legion)

Жанр: фантастика, боевик

Страна: США

Режисер: Майкл Аппендаль, Тим Милантс

В ролях: Дэн Стивенс, Рэйчел Келлер, Эмбер Мидфандер, Обри Плаза

Дэвиду Хэллеру поставлен диагноз — шизофрения. Постепенно выясняется, что картины и голоса, которые он видит и слышит, вполне реальны, а не бред его воспаленного разума. Интересно, что сериал является спин-оффом «Людей Икс» о мутанте Легионе.

5. «Хорошая борьба» (The Good Fight)

Жанр: драма

Страна: США

Режиссер: Джим МакКэй, Аллан Аркуш

В ролях: Кристин Барански, Роуз Лесли, Эрика Н. Тэйзел, Каш Джамбо, Делрой Линдо

В результате раскрытия ряда незаконных сделок Диана Локхарт теряет работу и сбережения, а её крестница, молодой адвокат Майя, — репутацию. Спустя некоторое время Диана становится партнёром одной из крупнейших юридических фирм Чикаго. Интересно, что «Хорошая борьба» является спин-оффом сериала «Хорошая жена» (2009-2016).

6. «Ривердэйл» (Riverdale)

Жанр: драма, криминал

Страна: США

Режиссер: Ли Толанд Кригер, Роб Шейденгланц

В ролях: Кей Джей Апа, Лили Рейнхарт, Камила Мендес

Сериал основан на серии комиксов и их спин-оффов издательства Archie Comic Publications, Inc. Он расскажет о жизни и приключениях жизнерадостного и никогда не унывающего подростка Арчи Эндрюса, а также Бэтти Купер, Вероники Лодж и их друзей из Ривердэйла. Действие разворачивается в современном мире, а главные герои решают исследовать сокрытую от посторонних сторону жизни маленького мирного городка со всеми его странностями и тёмными тайнами, прячущимися за праздничным фасадом.

7. «Большая маленькая ложь» (Big Little Lies)

Жанр: драма

Страна: США

Режиссер: Жан-Марк Валле

В ролях: Шейлин Вудли, Риз Уизерспун, Николь Кидман

На благотворительном балу в школе происходит убийство, однако имя жертвы неизвестно. Сюжет рассказывает о нескольких месяцах, предшествовавших происшествию, и сосредоточен на пяти семьях, чьи дети ходят в один класс. Все эти семьи загадочным образом связаны с убийством.

8. «Американские боги» (American Gods)

Жанр: фэнтези, драма

Страна: США

Режиссер: Дэвид Слэйд

В ролях: Рики Уиттл, Эмили Браунинг, Пабло Шрайбер

Тень — человек с прошлым. Но теперь единственное, чего он хочет — это жить тихой и спокойной жизнью со своей женой в стороне от проблем. Пока он не узнает о ее гибели в результате несчастного случая. По пути на похороны домой, когда сильнейший шторм сотрясает самолет, ему представляется странный человек с соседнего кресла. Он называет себя мистер Среда. И он знает о Тени больше, чем кажется возможным. Он предупреждает Тень, что грядет ещё больший шторм. И ничто с этого момента, включая его самого, не будет таким, как прежде.

9. «Викинги» (Vikings)

Жанр: боевик, драма, мелодрама

Страна: Ирландия, Канада

Режиссер: Кен Джиротти, Киаран Доннелли

В ролях: Густаф Скарсгард, Кэтрин Уинник, Александр Людвиг

Сериал рассказывает об отряде викингов Рагнара. Он восстал, чтобы стать королём племён викингов. Норвежская легенда гласит, что он был прямым потомком Одина, бога войны и воинов. Но сериал не является строго историческим и создан на основе скандинавских саг о набегах викингов раннего средневековья на англосаксонскую Британию и Западно-Франкское королевство.

10. «Безумная бывшая девушка» (Crazy Ex-Girlfriend)

Жанр: комедия

Страна: США

Режиссер: Стюарт МакДональд, Алекс Хардкасл

В ролях: Рэйчел Блум, Донна Линн Чамплин, Винсент Родригес III

В центре сюжета одинокая женщина Ребекка, которая спустя десять лет встречает свою школьную любовь, парня по имени Джош. Ребекка решает бросить престижную работу юриста в Нью-Йорке, чтобы отправиться в Уэст Ковину, штат Калифорния, где и проживает Джош.

11. «Девочки» (Girls)

Жанр: драма, комедия

Страна: США

Режиссер: Лина Данэм, Джесси Перец

В ролях: Лина Данэм, Эллисон Уильямс, Джемима Кёрк, Адам Драйвер

Комедия рассказывает о нескольких девушках двадцатилетнего возраста, которым приходится испытывать унижения и лишь изредка знавать вкус победы.

12. «Невский. Проверка на прочность»

Жанр: драма, криминал

Страна: Россия

Режиссер: Андрей Коршунов, Алексей Павлов, Игорь Драка

В ролях: Антон Васильев, Андрей Гульнев, Сергей Кошонин

Прошло больше года с тех пор, как майор полиции Павел Семёнов сумел вычислить и задержать легендарного киллера по кличке Архитектор. Однако это не принесло оперу долгожданной радости. Ведь Архитектором оказался его близкий друг и бывший напарник по службе в уголовном розыске — Кирилл Назаров. Семёнов решил оставить службу в органах. Во-первых, он разочарован в полицейской системе. Во-вторых, он хочет больше времени проводить со своим сыном. Паша понимает, что если с ним что-нибудь случится на службе — о его сыне будет некому позаботиться.

13. «Улица»

Жанр: драма, мелодрама

Страна: Россия

Режиссер: Жанна Кадникова, Николай Бурлак

В ролях: Егор Клинаев, Ольга Баранова, Владимир Хацкевич, Екатерина Седик

История жителей одной из улиц спального района большого города. Школьники и студенты, домохозяйки и продавцы, олигархи и простые рабочие — здесь встретятся более 30 персонажей разного возраста и социального статуса, у каждого из них своя история. В большой Вселенной «Улицы» нет главных и второстепенных героев, здесь есть бурная жизнь с ее радостями, горестями, казусами и косяками, страхами, любовными переживаниями и трагедиями. Это история про всех нас и наших соседей.

14. «Ивановы-Ивановы»

Жанр: комедия

Страна: Россия

Режиссер: Антон Федотов

В ролях: Сергей Бурунов, Александра Флоринская, Михаил Трухин

Порой родителям кажется, что их ребёнка подменили… а две семьи Ивановых с юга России в этом просто уверены: спустя 16 лет однофамильцы узнают, что их детей перепутали в роддоме. Как быть, если любимый сын на самом деле не родной, а твою кровиночку воспитывают чужие люди? Ещё и в роскоши, которая тебе даже не снилась. И как он примет своих новых, но уж больно бедных родственников?

15. «Неизвестный»

Жанр: детектив

Страна: Россия

Режиссер: Владислав Николаев

В ролях: Евгений Пронин, Анастасия Стежко, Мария Берсенева, Владимир Сычев

Шагин — так называет себя мужчина, выбрав случайное имя, — не помнит, кто он и откуда. Его мозг обрабатывает информацию с невероятной скоростью и хранит все — вплоть до мельчайших деталей. Вскоре эти способности помогают ему выйти на след преступника, и из главного подозреваемого он сам становится частью следственной группы. Но стоит ли доверять человеку, о котором совершенно ничего не известно?

16. «Ольга»

Жанр: комедия

Страна: Россия

Режиссер: Алексей Нужный, Игорь Волошин

В ролях: Яна Троянова, Василий Кортуков, Алина Алексеева, Ксения Суркова

Главная героиня воспитывает двух детей от разных браков, заботится об отце-алкоголике и пытается наладить личную жизнь. Вечно спасая родственников от неприятностей, Ольга живет чужой жизнью и редко думает о себе — до тех пор, пока в нее не влюбляется молодой и положительный водитель газели «Ритуал» Гриша.

17. «Отель Элеон»

Жанр: комедия

Страна: Россия, Украина

Режиссер: Антон Федотов, Антон Маслов

В ролях: Милош Бикович, Диана Пожарская, Екатерина Вилкова

Шеф-повар Виктор Баринов ушел на пенсию, а Элеонора Андреевна встретила мужчину своей мечты — на этом закончился шестой сезон «Кухни». Но жизнь продолжается: Михаил Джекович по-прежнему отвечает за порядок в «Элеоне», шеф-поваром ресторана Victor назначили Сеню, а Настя получает неожиданное повышение, что совсем не радует Костю. Все идет своим чередом, пока отель не возглавляет Павел — непутевый племянник прежней хозяйки.

18. «Физрук»

Жанр: комедия

Страна: Россия

Режиссер: Сергей Сенцов, Фёдор Стуков

В ролях: Дмитрий Нагиев, Александр Гордон, Полина Гренц

Это история о столкновении двух времен: «лихих» 90-х и «стабильных» десятых. Главный герой Фома всю жизнь был «правой рукой» влиятельного человека с полукриминальным прошлым. Когда «хозяин» выгнал его на пенсию, Фома решил любым способом вернуться обратно. Сначала казалось, что все будет просто: подобраться к ребенку бывшего босса, прогнуться, напомнить о себе и вернуться в дело. Но план Фомы рушится в первый же день.

19. «Молодежка»

Жанр: драма

Страна: Россия

Режиссер: Сергей Арланов, Андрей Головков

В ролях: Денис Никифоров, Михаил Жигалов, Фёдор Бондарчук, Сергей Габриэлян

«Медведи» никогда не были лидерами своей лиги. Но теперь все будет по-другому — за команду берется новый тренер Сергей Макеев. Когда-то он блеснул в НХЛ, но после травмы завершил карьеру игрока. Перед новоиспеченным тренером стоит невыполнимая задача — выиграть чемпионат и превратить команду любителей в настоящих профи. Но вот только как это сделать, ведь у его игроков в их 15-17 лет есть еще так много интересных дел. Да и в клубе не все рады приходу слишком активного новичка.

20. «Психологини»

Жанр: комедия, драма

Страна: Россия

Режиссер: Роман Фокин

В ролях: Анна Старшенбаум, Анастасия Панина, София Каштанова

Что такое «когнитивная беспомощность», «синдром самозванца» и «демон ревности» выпускницы психфака Вика, Таня и Алина знают не понаслышке. Правда, встретившись спустя десять лет, девушки понимают, что Фрейд и другие корифеи психологии не спасают личную жизнь. Алина заводит мимолетные романы, Вика стала тираном в собственной семье, а Таня обзавелась багажом комплексов. Подруги сблизились снова, чтобы помогать друг другу профессиональным советом, когда диагноз нужно поставить не пациенту, а самой себе.