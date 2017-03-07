От «пламени» до «фундука» и «розового тысячелистника»



Иллюстрация Pantone.com

Вместе с Нью-Йоркской неделей моды Pantone презентовал главные цвета весны 2017. Топ-10 весенних цветов – это натуральные оттенки, которые встречаются в природе. Так Pantone продолжает тему естественности и близости человека к природе. Напомним, главным цветом года по версии компании стал цвет свежей листвы (Greenary, 15-0343).

Цвета весны были выбраны вместе с организаторами Нью-Йоркской недели моды. Дизайнеры уже использовали эти оттенки в своих весенних коллекциях одежды. В Pantone предлагают вдохновиться этими свежими оттенками.

В декабре 2016 года Pantone, разработчик одноименной системы подбора цвета, также назвал главный цвет 2017 года. Им стал зеленый цвет свежей листвы (Greenary, 15-0343). Это свежий и здоровый желто-зеленый оттенок - цвет «новых начинаний», цвет весеннего пробуждения и обновления.