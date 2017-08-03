Идея создания часов напоминает о скоротечности современной жизни, за которой мы наблюдаем своими глазами



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Правый глаз часов, разработанных студией we+, показывает часовую стрелку, левый – минутную, рот символизирует тиканье секунд.

«Мы проживаем жизнь вместе со временем, и это время ограничивает нашу жизнь. Но глазами сложно считать это время», – рассказывает один из представителей we+.

Для того чтобы добиться нужной картинки, части лица – правый и левый глаз, а также рот – снимали отдельно. Затем полученное видео соединяли в одно лицо. Для создания видеоряда были выбраны три типа лица, символизирующие фазы человеческой жизни, следует из текста ролика.