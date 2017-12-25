Новый год телеканал ТНТ4 (входит в холдинг «Газпром-медиа») решил встречать уже в обновленном образе. Креативная команда создала не просто новый, а «живой» логотип.
Новая айдентика ТНТ4 соответствует комедийной направленности телеканала. Его создатели отмечают, что в отличие от своего предшественника новый лого начинает жить своей жизнью и шутить со зрителями.
Предыдущие ID-ролики показывали рождение логотипа и самого телеканала. В новом образе логотип уже начинает жить активной жизнью и шутить, что соответствует комедийному контенту ТНТ4. Основным героем всех событий в заставках телеканала станет золотая «четверка».
«В обновлённом логотипе мы сохраняем аскетичность, понятность и простоту, которая сейчас в тренде, но при этом добавляем золота, конфет и юмора. Теперь логотип хочется потрогать, повесить на цепочку, как стильный аксессуар и даже попробовать на вкус. Если лизнуть логотип в ночь с 31 декабря на 1 января, вы почувствуете вкус малиновой конфеты. Или вас ударит током, мы не уверены», – поясняет Гавриил Гордеев, директор ТНТ4.
На телеканале отмечают, новый логотип стал современнее и сложнее, но при этом остался понятным зрителю.
«В ID-роликах мы поставили акцент на нашу четверку, потому что мы считаем себя четвертым телеканалом в стране. Первый – это ТНТ, второй, третий тоже наши, а четвертый – ТНТ4. При этом мы заявляем, что логотип канала открыт для спонсорских интеграций. Мы хулиганим с ним сами и можем дать похулиганить другим, но за это выставим ценник», – рассказывает Аркадий Водахов, генеральный продюсер ТНТ4.