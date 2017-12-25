В новый 2018 год телеканал входит в новой айдентике

Новый год телеканал ТНТ4 (входит в холдинг «Газпром-медиа») решил встречать уже в обновленном образе. Креативная команда создала не просто новый, а «живой» логотип.

Новая айдентика ТНТ4 соответствует комедийной направленности телеканала. Его создатели отмечают, что в отличие от своего предшественника новый лого начинает жить своей жизнью и шутить со зрителями.

Предыдущие ID-ролики показывали рождение логотипа и самого телеканала. В новом образе логотип уже начинает жить активной жизнью и шутить, что соответствует комедийному контенту ТНТ4. Основным героем всех событий в заставках телеканала станет золотая «четверка».

«В обновлённом логотипе мы сохраняем аскетичность, понятность и простоту, которая сейчас в тренде, но при этом добавляем золота, конфет и юмора. Теперь логотип хочется потрогать, повесить на цепочку, как стильный аксессуар и даже попробовать на вкус. Если лизнуть логотип в ночь с 31 декабря на 1 января, вы почувствуете вкус малиновой конфеты. Или вас ударит током, мы не уверены», – поясняет Гавриил Гордеев, директор ТНТ4.

На телеканале отмечают, новый логотип стал современнее и сложнее, но при этом остался понятным зрителю.