Калькулятор транзитной рекламы доступен для Москвы и Санкт-Петербурга

Крупнейший оператор транзитной рекламы Transit Media Group запустил на своем официальном сайте онлайн-Калькулятор рекламных кампаний на транспорте.

Данный сервис позволяет быстро и просто получить представление о видах рекламы на транспорте и оценить примерный бюджет проекта. Составить расчет очень просто: необходимо указать срок размещения и выбрать форматы.

Система посчитает бюджет с учетом объемных скидок, а сформированный расчет с указанием интересующих вас районов размещения - можно отправить эксперту по планированию компании TMG, который подберет подходящую маршрутную программу для вашего рекламного проекта и проконсультирует о способах экономии за счет действующих сезонных акций и "форматов месяца".

На данный момент калькулятор транзитной рекламы запущен для двух городов: Москвы и Санкт-Петербурга.

Воспользоваться онлайн-инструментом можно по ссылке.