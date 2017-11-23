Медиапартнером банка стало агентство SkyTEC Media

Тинькофф Банк первым из крупнейших рекламодателей заключил контракт с Национальным Рекламным Альянсом (НРА) о федеральном размещении на ТВ в 2018—2019 гг. Медиапартнер Тинькофф Банка — агентство SkyTEC Media. В договоре заложена ежегодная положительная динамика рекламного бюджета, опережающая динамику телевизионного рекламного сегмента, – 15% в 2018 году.

Михаил Горбунцов, медиадиректор Тинькофф Банка, прокомментировал: «Будучи динамичным российским банком, мы активно работаем с разными форматами рекламы. Присутствие на телевидении играет для нас большую роль в продвижении бренда и привлечении новых клиентов. Так, в первой половине 2016 г. Тинькофф Банк стал самым рекламируемым брендом на российском телевидении, закупив более 18 000 рейтингов. Анализ итогов рекламных кампаний показал эффективность и хороший ROI, в связи с чем мы планируем и далее наращивать присутствие на рынке ТВ-рекламы.

В рамках платформы Tinkoff.ru мы запустили целый ряд новых продуктов, которые мы будем активно продвигать: это такие сервисы, как Тинькофф Инвестиции, Тинькофф Ипотека, а также Тинькофф Бизнес, который мы уже рекламировали в этом году. В декабре мы запускаем виртуального мобильного оператора Tinkoff Mobile, которого также будем активно продвигать по всем каналам».

Сергей Васильев, генеральный директор Национального Рекламного Альянса (НРА): «Я предпочитаю судить по делам. Банк, обслуживающий клиентов в интернете, планомерно увеличивает свое присутствие на ТВ. И правильно делает. Значит и мы все правильно делаем. Комментарии излишни».

Мария Ельчинова, генеральный директор SkyTEC Media: «Мы сотрудничаем с Олегом Тиньковым с 1998 года. За это время Олег зарекомендовал себя не только как лидер в том бизнесе, которым он занимается, но и как лидер в маркетинге нашего рынка. Решения принимаются быстро и в правильное время».

Тинькофф Банк начал активно размещать рекламу на телевидении в 2015 г. и уже во второй половине года вошел в топ-50 брендов по количеству набранных рейтингов. В течение последних нескольких лет компания выпустила несколько имиджевых и продуктовых роликов, которые транслировались по всем федеральным телеканалам.

Осенью 2017 г. Тинькофф Банк объявил о начале сотрудничества с популярным российским телеведущим Иваном Ургантом. Сотрудничество предполагает участие Ивана Урганта в рекламных роликах на федеральных телеканалах. Первая рекламная кампания Тинькофф Банка с Иваном Ургантом стартовала в октябре 2017 г. Она задействовала телевизионное размещение на 24 каналах, а также спонсорское участие в популярных проектах «Голос» и «Вечерний Ургант».