Генпродюсер положительно отозвалась о модели разовой оплаты пользователями просмотра того или иного контента



РИА Новости

На сайте «Матч ТВ» в ближайшее время может появиться платный контент, об этом в интервью RNS сообщила генпродюсер телеканала Тина Канделаки.

«Мы рассматриваем различные варианты. Нет пока в нашей стране массовой культуры платить за контент, многие привыкли получать контент бесплатно. Конечно, только один «Матч ТВ» не может в одиночку изменить ситуацию, сложившуюся за многие годы», - рассказала Канделаки.

Кроме того, генпродюсер положительно отозвалась о модели разовой оплаты пользователями просмотра того или иного контента. «Модель pay-per-view все хотят развивать, но не забывайте, что культура платить в нашей стране находится в зачаточном состоянии, все хотят потреблять бесплатно. В мире легко можно представить, что бои с участием топовых спортсменов купят по pay-per-view. Но в России я сейчас не могу себе представить, что бой с участием Федора Емельяненко мы покажем за деньги по этой модели, потому что нас проклянут все, вы же понимаете», — отметила генпродюсер канала.

Кроме того, Тина Канделаки рассказала, что «Матч ТВ» заинтересован в измерении внедомашнего телесмотрения и участвует в создании соответствующей системы измерений, которую разрабатывает Mediascope.

«Действующая система измерений рейтинга была создана в эпоху, когда у человека в руках не было двух экранов. Даже я «Матч ТВ» на планшете и на компьютере смотрю гораздо больше, чем по телевизору. Так что я думаю, сама система телеизмерений в ближайшие три года будет серьезно меняться, потому что сингулярность наступит гораздо быстрее, чем нам кажется: каждый последующий гаджет нацелен на то, чтобы вы как можно больше и быстрее получали огромный объем информации. И в этом смысле телефоны, мне кажется, уже опережают телевизоры», - добавила генеральный продюсер «Матч ТВ».