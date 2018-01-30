Переговоры ведутся с инвесткомпанией Blackstone





Медиакомпания Thomson Reuters начала переговоры о партнерстве с инвестиционной компанией Blackstone. Речь идет о продаже контрольного пакета в ключевом подразделении Financial and Risk (F&R), которое предлагает широкий выбор услуг участникам финансового рынка. Это аналитика, расчеты, исследования, инструменты и решения для трейдеров, а также решения для предупреждения и управления рисками. В 2016 году выручка F&R составила 6,1 млрд долларов.

Потенциальная сделка не затронет другие подразделения Thomson Reuters — Legal, Tax & Accounting и Reuters News. По информации Reuters, Blackstone готова купить 55% в бизнесе, который оценен в 20 млрд долларов с учетом долга.

Сегодня предложение Blackstone обсудит совет директоров Thomson Reuters. Предполагается, что медиакомпания получит 4 млрд долларов наличными и еще 13 млрд долларов — благодаря кредиту, взятому новым F&R партнерством.

Если сделка будет одобрена, она станет крупнейшей с момента создания Thomson Reuters. Напомним, в 2008 году канадская ThomsonCorp. поглотила британскую Reuters Group Plc. На тот момент сумма сделки (8,7 млрд фунтов) составляла 17 млрд долларов.