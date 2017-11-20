28 ноября в кинотеатре «Октябрь» состоится ежегодная конференция медиа холдинга GroupM – This Year, Next Year

В рамках мероприятия агентства холдинга GroupM традиционно объединяют клиентов, партнеров, подрядчиков и представителей СМИ.

В этом году эксперты агентств и приглашенные спикеры сфокусируются на аспектах работы с контентом:

Контент глазами поколений XYZ;

Как контент превращает потребности в возможности;

Контент в гармонии с данными.

Эпоха стремительных digital-коммуникаций неуклонно трансформирует медиа-ландшафт и позволяет мгновенно доставлять сообщение таргетированному пользователю. Для брендов это призыв к оперативной реакции и постоянному поиску новых рекламных возможностей. Мы пригласили представителей крупнейших медиакомпаний – владельцев СМИ, продюсеров, селебрити и ведущих – чтобы узнать, как получить от контента максимум отдачи и к каким изменениям на рынке приведет погоня за ним.

Мероприятие пройдет при поддержке Kinetic Russia, Rambler & Co, РБК, Gallery, Marilyn, SearchStar, Hearst Shkulev Media, ДЖЕМ, Independent Media, ГПМ Радио, «Европейская медиагруппа», Happy Monday Family, Roden Media, Газпром-Медиа, IMHO, Sostav.ru, КоммерсантЪ.