 

The Gunn Report выбрал 15 самых креативных и эффективных кампаний. Участников, достойных Cases for Creativity 2016, традиционно выбирал Джеймс Херман (James Hurman). Чтобы попасть в список, кампании должны собрать ворох призов высшей пробы на международном фестивале Cannes Lion и взять золото Effie.

Херман отмечает моду на аутентичность. В этом году шесть из пятнадцати кейсов сделаны для коммерческих брендов, остальные созданы для некоммерческих организаций или социальных проектов компаний. Такое ощущение, что бренды перестали заботиться о своей исключительности и стараются встать на один уровень с потребителем, говорить с ним серьезно и уважительно.

По мнению эксперта, желание спасти мир есть способ избежать лишней креативности, и такая ситуация опасна для отрасли. Рекламисты могут потерять способность превращать скучные бренды в выдающиеся.

Беседуя с потребителем на его языке, можно сотворить трогательные и обезоруживающие кампании. Вот запись последних слов умирающего, вот гендерные проблемы в рекламе порошка, вот чайный бренд затрагивает тему трансгендеров, вот демонстрация возможностей техники Apple.

Однако такой выхолощенный разговор с потребителем не предполагает больших идей, опасается Херман. Рекламисты идут на поводу общественных настроений, но не формируют их. И, что еще тревожнее, все работы выглядят похожими друг на друга. В итоге теряется та самая магия, за которую и ценят креативные агентства.

1.

Клиент: Burger King
Работа: #whoistheking
Агентство: Buzzman, Франция.

 

 

2.

Клиент: Новозеландский Фонд по борьбе с раком груди
Работа: Breast Cream
Агентство: Colenso BBDO, Новая Зеландия

 

 

3.

Клиент: Moms Demand Action for Gun Sense in America
Работа: Groceries Not Guns
Агентство: Grey Toronto, Канада

 

 

4.

Клиент: Indian Association of Palliative Care
Работа: Last Words
Агентство: Medulla Communications, Индия

 

 

5.

Клиент: Volvo
Работа: Lifepaint
Агентство: Grey London, Великобритания

 

 

6.

Клиент: MACMA
Работа: Manboobs
Агентство: DAVID Buenos Aires, Аргентина

 

 

7.

Клиент: John Lewis
Агентство: adam&eveDDB, Великобритания
Серия роликов

 


Обзор на Sostav

 

 

8.

Клиент: Old Spice
Агентство: Wieden + Kennedy Portland, США
Серия роликов

 


Обзор на Sostav

 


Обзор на Sostav

 

9.

Клиент: Exito Foundation
Работа: Radiometries
Агентство: Sancho BBDO, Колумбия

 

 

10.

Клиент: Natura 2000 NGO Coalition
Работа: Save our Songbirds
Агентство: Jazz, Румыния

 

 

11.

Клиент: Ariel
Работа: Share the Load
Агентство: BBDO Mumbai, Индия

 


Обзор на Sostav

 

12.

Клиент: Brooke Bond Red Label
Работа: The 6-Pack Band
Агентство: Mindshare Mumbai, Индия

 

 

13.

Клиент: Министерство образования Колумбии
Работа: The Bulletpen
Агентство: McCann Bogotá, Колумбия.

 

 

14.

Клиент: EA Sports.
Работа: The Madden Giferator
Агентство: Heat, США

 

 

15.

Клиент: Apple
Работа: World Gallery
Агентство: TBWA\Media Arts Lab Los Angeles, США

 