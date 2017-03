Лучшие кейсы выбрал рекламный гуру Джеймс Херман

The Gunn Report выбрал 15 самых креативных и эффективных кампаний. Участников, достойных Cases for Creativity 2016, традиционно выбирал Джеймс Херман (James Hurman). Чтобы попасть в список, кампании должны собрать ворох призов высшей пробы на международном фестивале Cannes Lion и взять золото Effie.

Херман отмечает моду на аутентичность. В этом году шесть из пятнадцати кейсов сделаны для коммерческих брендов, остальные созданы для некоммерческих организаций или социальных проектов компаний. Такое ощущение, что бренды перестали заботиться о своей исключительности и стараются встать на один уровень с потребителем, говорить с ним серьезно и уважительно.

По мнению эксперта, желание спасти мир есть способ избежать лишней креативности, и такая ситуация опасна для отрасли. Рекламисты могут потерять способность превращать скучные бренды в выдающиеся.

Беседуя с потребителем на его языке, можно сотворить трогательные и обезоруживающие кампании. Вот запись последних слов умирающего, вот гендерные проблемы в рекламе порошка, вот чайный бренд затрагивает тему трансгендеров, вот демонстрация возможностей техники Apple.

Однако такой выхолощенный разговор с потребителем не предполагает больших идей, опасается Херман. Рекламисты идут на поводу общественных настроений, но не формируют их. И, что еще тревожнее, все работы выглядят похожими друг на друга. В итоге теряется та самая магия, за которую и ценят креативные агентства.

1.

Клиент: Burger King

Работа: #whoistheking

Агентство: Buzzman, Франция.

2.

Клиент: Новозеландский Фонд по борьбе с раком груди

Работа: Breast Cream

Агентство: Colenso BBDO, Новая Зеландия

3.

Клиент: Moms Demand Action for Gun Sense in America

Работа: Groceries Not Guns

Агентство: Grey Toronto, Канада

4.

Клиент: Indian Association of Palliative Care

Работа: Last Words

Агентство: Medulla Communications, Индия

5.

Клиент: Volvo

Работа: Lifepaint

Агентство: Grey London, Великобритания

6.

Клиент: MACMA

Работа: Manboobs

Агентство: DAVID Buenos Aires, Аргентина

7.

Клиент: John Lewis

Агентство: adam&eveDDB, Великобритания

Серия роликов



8.

Клиент: Old Spice

Агентство: Wieden + Kennedy Portland, США

Серия роликов



9.

Клиент: Exito Foundation

Работа: Radiometries

Агентство: Sancho BBDO, Колумбия

10.

Клиент: Natura 2000 NGO Coalition

Работа: Save our Songbirds

Агентство: Jazz, Румыния

11.

Клиент: Ariel

Работа: Share the Load

Агентство: BBDO Mumbai, Индия



12.

Клиент: Brooke Bond Red Label

Работа: The 6-Pack Band

Агентство: Mindshare Mumbai, Индия

13.

Клиент: Министерство образования Колумбии

Работа: The Bulletpen

Агентство: McCann Bogotá, Колумбия.

14.

Клиент: EA Sports.

Работа: The Madden Giferator

Агентство: Heat, США

15.

Клиент: Apple

Работа: World Gallery

Агентство: TBWA\Media Arts Lab Los Angeles, США