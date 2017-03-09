The Gunn Report выбрал 15 самых креативных и эффективных кампаний. Участников, достойных Cases for Creativity 2016, традиционно выбирал Джеймс Херман (James Hurman). Чтобы попасть в список, кампании должны собрать ворох призов высшей пробы на международном фестивале Cannes Lion и взять золото Effie.
Херман отмечает моду на аутентичность. В этом году шесть из пятнадцати кейсов сделаны для коммерческих брендов, остальные созданы для некоммерческих организаций или социальных проектов компаний. Такое ощущение, что бренды перестали заботиться о своей исключительности и стараются встать на один уровень с потребителем, говорить с ним серьезно и уважительно.
По мнению эксперта, желание спасти мир есть способ избежать лишней креативности, и такая ситуация опасна для отрасли. Рекламисты могут потерять способность превращать скучные бренды в выдающиеся.
Беседуя с потребителем на его языке, можно сотворить трогательные и обезоруживающие кампании. Вот запись последних слов умирающего, вот гендерные проблемы в рекламе порошка, вот чайный бренд затрагивает тему трансгендеров, вот демонстрация возможностей техники Apple.
Однако такой выхолощенный разговор с потребителем не предполагает больших идей, опасается Херман. Рекламисты идут на поводу общественных настроений, но не формируют их. И, что еще тревожнее, все работы выглядят похожими друг на друга. В итоге теряется та самая магия, за которую и ценят креативные агентства.
1.
Клиент: Burger King
Работа: #whoistheking
Агентство: Buzzman, Франция.
2.
Клиент: Новозеландский Фонд по борьбе с раком груди
Работа: Breast Cream
Агентство: Colenso BBDO, Новая Зеландия
3.
Клиент: Moms Demand Action for Gun Sense in America
Работа: Groceries Not Guns
Агентство: Grey Toronto, Канада
4.
Клиент: Indian Association of Palliative Care
Работа: Last Words
Агентство: Medulla Communications, Индия
5.
Клиент: Volvo
Работа: Lifepaint
Агентство: Grey London, Великобритания
6.
Клиент: MACMA
Работа: Manboobs
Агентство: DAVID Buenos Aires, Аргентина
7.
Клиент: John Lewis
Агентство: adam&eveDDB, Великобритания
Серия роликов
8.
Клиент: Old Spice
Агентство: Wieden + Kennedy Portland, США
Серия роликов
9.
Клиент: Exito Foundation
Работа: Radiometries
Агентство: Sancho BBDO, Колумбия
10.
Клиент: Natura 2000 NGO Coalition
Работа: Save our Songbirds
Агентство: Jazz, Румыния
11.
Клиент: Ariel
Работа: Share the Load
Агентство: BBDO Mumbai, Индия
12.
Клиент: Brooke Bond Red Label
Работа: The 6-Pack Band
Агентство: Mindshare Mumbai, Индия
13.
Клиент: Министерство образования Колумбии
Работа: The Bulletpen
Агентство: McCann Bogotá, Колумбия.
14.
Клиент: EA Sports.
Работа: The Madden Giferator
Агентство: Heat, США
15.
Клиент: Apple
Работа: World Gallery
Агентство: TBWA\Media Arts Lab Los Angeles, США